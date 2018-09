Roma | Totti | ' Real Madrid squadra di marziani | ma possiamo fare una grande partita'

Champions - Totti : "Real Madrid squadra di marziani - ma la Roma può fare bene" : Francesco Totti, 41 anni. Ansa Serve una massiccia dose di ottimismo alla Roma che mercoledì affronterà il Real Madrid al Bernabeu all'esordio in Champions League . Ecco perché le parole di Francesco ...

Champions League - Totti mette in guardia il Real : “la Roma può fare una bella figura a Madrid” : L’ex capitano giallorosso ha parlato dell’esordio della Roma in Champions contro il Real Madrid, esprimendo fiducia circa l’esito del match “Abbiamo la squadra per fare una bella figura a Madrid, anche se davanti avremo dei marziani“. Francesco Totti carica la Roma in vista dell’esordio in Champions contro il Real Madrid mercoledì al Bernabeu. AFP/LaPresse “Sappiamo tutti che è uno stadio ...

Roma - Totti e De Rossi al funerale di Maria Sensi : Passato e presente, dal capitano di un tempo Francesco Totti a quello di oggi, Daniele De Rossi. Al funerale di Maria Sensi, la moglie dell'ex presidente Franco, hanno partecipato tanti volti della ...

Roma - Totti un capitano in difesa : Mediaticamente, niente da dire. Il club giallorsso, dopo la falsa partenza in campionato, cala l'asso. E schiera in campo , davanti alla telecamera, Francesco Totti che, come ha scritto la Sud nel ...

"La Roma è forte" - parla Totti. : ... diventerebbe il ds più forte del mondo, quindi bisogna vedere i fatti, parlerà il campo. La squadra è forte e può vincere". Totti prende poi le difese dell'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco,...

Roma - Totti : "La Juventus fa un campionato a parte" : Il dirigente ed ex capitano giallorosso analizza con lucidità il momento dei suoi, frenando la fame di vittoria dei tifosi: ''Il nostro obiettivo è raggiungere la zona Champions''

Totti spegne i sogni di gloria della Roma : 'La Juve fa un campionato a parte' : Punteggio pieno e "mini fuga" per la Juve, 4 punti in tre partite per la Roma. Ma per Francesco Totti, ex capitano e oggi dirigente giallorosso, i rapporti di forza resteranno tali anche durante tutta ...