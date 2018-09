Monopod per iPhone | quale comprare

chimerarevo

(Di lunedì 17 settembre 2018) Sembrerebbe una follia ma la fotografia da smartphone si sta diffondendo a dismisura. Ciò accade perché i sensori di cui sono dotati gli smartphone di ultima generazione scattano e riprendono molto bene. Tra questi smartphone troviamo gli, i famosi dispositivi di Apple, che al momento del debutto sono sempre dotati di fotocamere di pregio. In molte situazioni di “punta e scatta” basta avere una mano ferma, ma se state cercando una soluzione professionale per scatti e riprese suggestive, dovrete usare una strumentazione adatta. Ed è proprio per questo che in questa guida andremo a vedereper. Rispetto ad un comune treppiedi, unrisulta più leggero e può essere usato in movimento. Questo tipo di strumento, infatti, è molto indicato per i vlog e per gli scatti urbani che non necessitano di particolari attenzioni. Se cercate, dunque, ...