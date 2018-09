Apple Watch | da stasera nuovo sistema operativo ma soprattutto maggiore facilità d’uso

Amazfit Verge Ufficiale : Ecco Il Concorrente Di Apple Watch : Amazfit Verge è Ufficiale: caratteristiche e prezzo. Quanto costa Amazfit Verge? Caratteristiche e scheda tecnica Amazfit Verge. Dove comprare Amazfit Verge Amazfit Verge: prezzo, caratteristiche, scheda tecnica, uscita, dove comprare Amazfit Verge: lo smartWatch con display da 1,3″ con GPS costa meno di 100 euro. Ecco tutto quello che devi sapere. Finalmente ci siamo: Amazfit Verge è stato presentato ufficialmente […]

Vodafone OneNumber : Ecco L’Offerta Per Apple Watch Series 4 LTE : Apple Watch Series 4 LTE supporta la eSIM di Vodafone. Ecco l’offerta Vodafone per usare Apple Watch Series 4 LTE con lo stesso numero del telefono cellulare Apple Watch Series 4 LTE e Vodafone OneNumber: tutto quello che devi sapere Come sicuramente avrai letto sulle nostre pagine, negli scorsi giorni è stato presentato, insieme ai nuovi […]

Apple Watch 4 - smartwatch che cambia il settore e rivoluzione orologi. Caratteristiche - uscita - prezzi in Italia : Nuove funzioni e la bella sorpresa dell’elettrocardiogramma per il nuovo Apple Watch 4: cosa cambia rispetto al modello precedente e prezzi

Apple Watch Serie 4 può eseguire un “elettrocardiogramma” : utile ma incompleto per scopi medici : Apple Watch Serie 4 è in grado di effettuare un elettrocardiogramma. Questo però non vuol dire che possa sostituire le macchine ECG utilizzate dai medici. Tutto dipende dalla tecnologia integrata nel nuovo smartWatch dell’azienda di Cupertino, che ha anche ricevuto un’apposita certificazione dalla FDA (Food and Drug Administration), ovvero l’ente che negli Stati Uniti si occupa di regolamentare i prodotti alimentari e ...

Apple Watch Series 4 - lo smartwatch che ti fa l’elettrocardiogramma : Durante il keynote di presentazione dei nuovi iPhone, Apple ha trovato lo spazio per lanciare anche il nuovo Apple Watch Series 4, lo smartWatch più completo della sua storia e con una tale valenza dal punto di vista dei dispositivi indossabili da rubare la scena ai nuovi smartphone in arrivo. Sì, perché probabilmente il nuovo orologio smart di Cupertino è il prodotto più interessante dell’evento del 12 settembre, visto che ha tutto il ...

L'Apple Watch 4 sempre più un problema per l'industria degli orologi svizzera - : ...l'industria degli orologi svizzeri e la società di ricerca CCS Insight stima che entro fine anno le vendite saranno pari a quelle che l'industria del settore elvetico vende in tutto il mondo, che ha ...

watchOS 5 : scopri l’ultima evoluzione software di Apple Watch : Durante il lancio del 12 settembre di Apple Watch Series 4, la società californiana Apple ha colto l’occasione per annunciare il rilascio di WatchOS 5, disponibile al grande pubblico a partire da lunedì 17 settembre. Attività Per essere sempre più spronati all’esercizio fisico, quale miglior modo se non entrare in competizione con i vostri amici. A questo proposito, Apple ha introdotto le “Competizioni”. Si tratta di vere ...

A tu per tu con i nuovi iPhone XS - XR e Watch Series 4 : Apple cala gli assi d’oro di Natale : Abbiamo messo le mani sui dispositivi appena presentati a Cupertino. Ecco le nostre impressioni: il vero re è il nuovo Watch

Ecco perché acquisterò subito l'Apple Watch Serie 4 : Certo, c'erano già abbastanza precise funzioni di fitness per molti sport. Naturalmente erano presenti anche le notifiche direttamente a portata di polso. Ma le risposte? Telefonare o fare jogging ...

Apple lancia Watch 4 : fa elettrocardiogramma e avvisa i contatti di emergenza : Dal 21 settembre arriva Watch 4 di Apple, un dispositivo che registra elettrocardiogramma e avvisa i contatti di emergenza in caso di caduta