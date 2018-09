Vigili urbani di Roma | si cambia | 7 su 10 in strada Decoro e campi rom le priorità

Padova - Corte dei Conti : “Ex comandante dei Vigili urbani deve risarcire 800mila euro. Annullò 112mila multe” : La super multa questa volta ha colpito il comandante dei vigili. E non si tratta di una cifra da poco, perché Antonio Paolocci, ex comandante della polizia urbana di Padova, dovrà versare 800mila euro all’Erario. Lo ha stabilito la sezione veneta della Corte dei Conti, concludendo una vicenda che era cominciata quattro anni e mezzo fa. Paolocci, che adesso è funzionario nel Comune di Cittadella, è rimasto nelle sue funzioni nel periodo in ...

Verona - pulisce il marciapiede. Ma i Vigili urbani lo multano per accattonaggio : Puliva i marciapiedi nel centro di Verona con spazzolone e paletta, ma un migrante proveniente dalla Nigeria, 29 anni, è stato multato di 100 euro dalla Polizia municipale per accattonaggio perché al suo fianco è stato trovato un bicchiere di plastica per la raccolta delle offerte dei passanti. L’episodio, riferito dai giornali locali, è avvenuto diversi giorni fa in una via del centro ed è stato denunciato nelle scorse ore da Giovanni ...

Roma - crolla porzione di muro del Monte Tarpeo - nel Foro. Illesi due Vigili urbani : Un altro crollo ai Fori Imperiali: poco prima delle 14 si è staccato un pezzo della parete adiacente al Foro, vicino al gabbiotto di via Monte Tarpeo. La polizia municipale ha transennato l’area, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di piazza Venezia. Il cedimento potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. “Sono contento che non ci siano state vittime -ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali ...

Musica alta - raffica di chiamate nella notte ai Vigili urbani. Fonometro in azione : SAN BENEDETTO DEL TRONTO raffica di chiamate, nella notte, per i rumori provenienti da alcuni locali del centro e del lungomare sambenedettese. I vigili urbani hanno, in seguito a quelle segnalazioni, ...

Pompei - Amitrano chiede alla sua maggioranza di sostituire i Vigili urbani a Ferragosto : ... diffidando nel contempo sindaco ed Amministrazione comunale dal non utilizzare la manifestazione del presidio volontario di legalità come un'ennesima occasione di propaganda politica. Per essere ...

Via Vespucci - cane legato a catena di un metro : Vigili urbani denunciano 54enne : Gli agenti del reparto tutela ambiente della polizia municipale di Napoli sono intervenuti in via Amerigo Vespucci, a seguito di segnalazioni di cittadini e associazioni: qui hanno riscontrato la ...

Firenze - indetto il Concorso 47 Vigili urbani : ecco come iscriversi : Il Comune di Firenze ha indetto un Concorso per l’assunzione di 47 vigili urbani (Agenti di polizia Municipale) a tempo pieno e indeterminato (categoria C). Il Concorso è aperto con riserva di legge ai volontari delle Forze armate, ed è riservato ai giovani di massimo 32 anni di età. Scarica il bando di Concorso Vediamo in dettaglio i requisiti per partecipare alla selezione, come presentare la domanda e come prepararsi al meglio per il ...

Mare vietato per i suoi cani - aretino in vacanza picchia i Vigili urbani : Pugni e calci a due agenti della polizia municipale di Riccione che non gli permettevano di lasciare i suoi cani al Mare. E' successo ieri pomeriggio a Misano Adriatico, protagonista un 53enne aretino ...

Napoli - Cani maltrattati a due passi dalla Prefettura : blitz di Vigili urbani e Asl : “Tre Pitbull, un Rottweiler e un pastore tedesco legati a catene corte di un metro e mezzo, nel centro di Napoli, a due passi dalla Prefettura”. Lo denuncia Marialuisa Gentile, referente locale della onlus Animalisti Italiani. “Detenere degli animali in quelle condizioni – prosegue – è maltrattamento animale. È evidente l’incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento. L’animale, impossibilitato a ...

Tre sacchi carichi di costumi e vestiti. I Vigili urbani sequestrano una bancarella in spiaggia : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Blitz dei vigili urbani, in tarda mattinata, lungo la spiaggia sambenedettese. Gli agenti della pattuglia sono infatti intervenuti sul bagnasciuga a contrasto dell'abusivismo ...

Pino si 'appoggia' sulla casetta dei bambini. Vigili urbani e pompieri in pineta : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Sono state diverse persone, questa mattina, a segnalare un Pino che si è praticamente appoggiato sulla sommità della casetta per i bambini che si trova nella pineta ad est di ...

Milano - tre Vigili urbani bloccano l'emorragia del ferito con i cinturoni : l'uomo si salva : Con i cinturoni della divisa da vigili urbani hanno stretto la coscia del ferito salvandogli la vita. E' accaduto a Milano dove tre vigili hanno dato dimostrazione di grande lucidità soccorrendo un ...

Concussione e peculato, due vigili urbani nei guai a Reggio Emilia