Selfie sul tetto del centro Sarca 15enne precipita e muore Ultime notizie Milano

Un ragazzino è morto a 15 anni per farsi un Selfie sul tetto di un centro commerciale : Un ragazzo di 15 anni, Andrea Barone, è morto dopo essere caduto nella condotta di aerazione del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Intorno alle 22 di sabato, l'adolescente si era arrampicato per gioco sul tetto della struttura insieme ad alcuni coetanei. Quando sono stati individuati dal servizio di vigilanza, forse hanno tentato di scappare, e uno di loro è precipitato in una condotta ...

