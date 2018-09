Papa Francesco ricorda don Pino Puglisi e fa un appello | ma i mafiosi non si

Un pezzo di Modica ha accolto Papa Francesco in Sicilia : Anche Modica ha accolto Papa Francesco in Sicilia con Mons. Rosario Gisana e l'arcivescovo Mons. Corrado Lorefice, entrambi di origini Modicane.

Il monito di Papa Francesco ai mafiosi : "Convertitevi" : Palermo,, askanews, - Prima di atterrare a Palermo, l'elicottero di Papa Francesco ha sorvolato il grande prato per salutare i circa 80.000 fedeli che lo attendevano. Poi a bordo della Papa mobile ha ...

Papa Francesco in Sicilia : «Non si può credere in Dio ed essere mafiosi» : Palermo ? «Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore». Papa...

Sicilia - Papa Francesco come Wojtyla : "Non si può essere mafiosi e cristiani : convertitevi o sarete persi" : Circa ottantamila fedeli hanno accolto Bergoglio 25 anni dopo l'assassinio di don Pino Puglisi. "Unico populismo è servire il popolo senza accusare" ha ribadito il Papa.

Papa Francesco a Palermo - bagno di folla al Foro Italico : Visita in Sicilia per Papa Francesco. Il Pontefice ha celebrato la messa al Foro Italico di Palermo, in ricordo di don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 ...

Papa Francesco - "non si può credere ed essere mafiosi" : "Ai mafiosi dico: cambiate! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo! Altrimenti, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte": questo l'appello di Papa Francesco lanciato nel corso della commemorazione a Palermo per il 25 anni dall'assassinio di Don Pino Puglisi da parte della mafia. ...

Papa Francesco - 'non si può credere ed essere mafiosi' : 'Ai mafiosi dico: cambiate! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo! Altrimenti, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle ...

Papa Francesco ricorda don Pino Puglisi : “Mafiosi convertitevi - o la vostra vita andrà persa” : “Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini d’amore, non di uomini d’onore; di servizio, non di sopraffazione; di camminare insieme, non di rincorrere il potere. Se la litania mafiosa è “Tu non sai chi sono io”, quella cristiana è “Io ho bisogno di te”. Se la minaccia mafiosa è ...

Papa Francesco - "non si può credere ed essere mafiosi". "Populismo non susciti contese" : "Ai mafiosi dico: cambiate! Smettete di pensare a voi stessi e ai vostri soldi, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo! Altrimenti, la vostra stessa vita andrà persa e sarà la peggiore delle sconfitte": questo l'appello di Papa Francesco lanciato nel corso della commemorazione a Palermo per il 25 anni dall'assassinio di Don Pino Puglisi da parte della mafia. “Oggi ...

"Non si può credere in Dio ed essere mafiosi" : Palermo - il grido di Papa Francesco contro i boss : Il Pontefice in visita pastorale in Sicilia rilancia l'anatema di Wojtyla nella Valle dei Templi. “L’unico populismo possibile è il populismo cristiano: sentire e servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese”

Papa Francesco in Sicilia : "La messa deve durare 40 minuti - la predica non più di 8" : Il pontefice prima di andare a Palermo, tiene un discorso a Piazza Armerina accolto da una folla di 40mila persone

La soluzione di Papa Francesco : “La messa deve durare 40 minuti - la predica non più di 8” : Papa Francesco è arrivato a Piazza Armerina (Enna), prima tappa della sua giornata in Sicilia che poi lo porterà anche a Palermo. "Disoccupazione piaga di Sicilia" ha detto nell'incontro coi 40 fedeli. Poi ha detto la sua anche sulla durata della messa in chiesa.Continua a leggere

Palermo - Papa boys in attesa di Papa Francesco : A Palermo tantissimi Papa boys attendono l'arrivo di Papa Francesco per partecipare alla messa delle 11,15 al Foro Italico. Controlli serrati.

Papa Francesco arriva a Piazza Armerina : poi tappa a Palermo : Papa Francesco e' arrivato in Sicilia. Prima tappa Piazza Armerina dove ad attenderlo ci sono oltre quarantamila fedeli. Poi andar' a Palermo