Vela | il meteo avverso condiziona la prima giornata di GC32 | solo due le regate disputate

sportfair

: l'oceano atlantico, visto oggi dallo spazio, è un terrificante campo minato costellato di potenti uragani.… - angeloghinelli : l'oceano atlantico, visto oggi dallo spazio, è un terrificante campo minato costellato di potenti uragani.… - NAVIGAMUS : SAIL 2016 - Trofeo Siad Bombola d'Oro 2016: le condizioni meteo danno lo stop alle regate - 2016 - 21... -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Unacaratterizzata dalle avverse condizioniallaVillasimius Cup E’ stata unaad alta tensione per laVillasimius Cup, con dueche un forte temporale, con oltre 25 nodi di vento da sudovest e molta onda, si abbattesse sul campo di regata. Ritenendo insicura la situazione per i veloci catamarani volanti e per evitare problemi nel giorno di debutto, il presidente del Comitato di Regata, l’irlandese Bill O’Hara, ha deciso di annullare le restanti prove rimandando i settenella Marina di Villasimius. Considerato come si è chiusa la, le condizioni iniziali con un vento appena superiore ai 5 nodi non lasciavano presagire quanto sarebbe successo. Per primo si è svolto il primo test dell’ANONIMO Speed Challenge con gli svizzeri di Realteam che per sorteggio sono partiti per ultimi, ad approfittare della ...