Macron vende tazze | magliette e dolci per restaurare l' Eliseo

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ogni anno circa 20 mila persone si mettono in fila per visitare l", residenza del presidente francese. La vsita dura un"ora e mezza e per iniziare si aspettano anche diverse ore. "I luoghi nei quali state entrando hanno 300 anni - spiega Emmanuelnella voce dell'audioguida -. Furono concepiti per essere la residenza del conte di Evreux nel 1720. Un"origine che spiega lo stile Reggenza e la presenza di un cortile d"onore su strada". Sono una ventina, in tutto, le stanze visitabili eha già fatto sapere che farà delle sorprese, per incontrare i visitatori, in occasione delle Giornate del patrimonio, sabato 15 e domenica 16 settembre. La dimora del presidente però ha bisogno di lavori, iniziati all'inizio di quest'anno e molto costosi. Per cercare di raccogliere i fondi necessari è scattata un'imponente operazione di marketing, con la vendita di gadget, come scrive ...