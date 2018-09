Liliana Segre | la senatrice a vita | “Salvini? È il volto nuovo dell’Europa | ma di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 settembre 2018) Matteo Salvini ildell’Europa come dice il Time? “Penso che ci vada molto vicino, ma di un’Europa volutamente indifferente, perché è la fase più comoda quella dell’indifferenza”. Ad attaccare è la, a margine della presentazione del volume ‘Razza e inGiustizia‘ in Senato, ottanta anni dopo la promulgazione delle leggi razziali del 1938 da parte del regime di Benito Mussolini. Secondo la testimone della Shoah, è proprio l’indifferenza che lega il clima di intolleranza razziale crescente in Italia e in Europa verso i migranti rispetto al clima che si viveva all”epoca delle persecuzioni anti-ebraiche: “Questa è la sola similitudine, non politica ma morale: l”indifferenza”, ha rivendicato. Perché, “nell”indifferenza il mio popolo è stato umiliato, denunciato, fatto ...