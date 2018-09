ilfattoquotidiano

: Csm, l’elezione del vicepresidente è un rebus: l’avvocato di Confalonieri ci prova. La corrente di Ferri è l’ago de… - laura_ferro79 : Csm, l’elezione del vicepresidente è un rebus: l’avvocato di Confalonieri ci prova. La corrente di Ferri è l’ago de… - fattoquotidiano : Csm, l’elezione del vicepresidente è un rebus: l’avvocato di Confalonieri ci prova. La corrente di Ferri è l’ago de… - Cascavel47 : Csm, l’elezione del vicepresidente è un rebus: l’avvocato di Confalonieri ci prova. La corrente di Ferri è l’ago de… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) L’avvocato di David Mills e Fedeleal vertice dell’organo di autogoverno dei magistrati. Grazie al sostegno fondamentale della corrente di Cosimo Ferri, ex sottosegretario alla giustizia e ora deputato del Pd. È quello che si potrebbe verificare a Palazzo dei Marescialli il 27 settembre prossimo, data in cui il Consiglio superiore della magistratura dovrà eleggere il nuovo. Le trattative tra le correnti dei membri togati per designare il successore di Giovanni Legnini – che sarà uno dei laici eletti lo scorso 20 luglio – sono in corso da giorni. Ma mai come in questa occasione il nome del nuovoha rappresentato un vero e proprio. “Non si capisce ancora nulla. Tutte le opzioni sono aperte”, dicono in ordine sparso consiglieri togati eletti in vari schieramenti. Giovedì in molti sono entrati per la prima ...