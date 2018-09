Elezioni presidenziali in Brasile | per chi tifano i mercati?

Uno dei favoriti alle Elezioni presidenziali in Brasile è stato accoltellato : Il leader populista e conservatore Jair Bolsonaro è stato colpito all'addome mentre partecipava a un comizio: è in condizioni gravi, ma stabili The post Uno dei favoriti alle elezioni presidenziali in Brasile è stato accoltellato appeared first on Il Post.

Brasile - Lula non potrà candidarsi alle Elezioni presidenziali : Il Tribunale supremo elettorale brasiliano, Tse, ha stabilito che Ignacio Lula da Silva non potrà candidarsi alle presidenziali del 7 ottobre in seguito alla sua condanna a dodici anni per corruzione ...

Usa - Cuomo non correrà alle Elezioni presidenziali del 2020 : Andrew Cuomo, il governatore dello Stato di New York, ha assicurato che non correrà alle elezioni presidenziali americane previste nel 2020. La comunicazione è avvenuta durante il dibattito con la ...

AMERICA/BRASILE - Elezioni presidenziali : i Vescovi invitano i candidati a un dibattito : Secondo i sondaggi, al 19% vi è il militare riservista Jair Bolsonaro, candidato dell'estrema destra, che Gomes descrive come "un politico emergente grazie alla crisi politica, candidato con un ...

Lula si candida alle Elezioni presidenziali in Brasile nonostante la condanna : ... affinché l'economia torni ad essere forte ed il Brasile un Paese rispettato nel mondo'. L'ex presidente Lula è stato condannato in primo grado a 12 anni e un mese di carcere per corruzione e ...

Oggi comincia il processo a Paul Manafort - il primo legato all’indagine sull’interferenza russa nelle Elezioni presidenziali del 2016 : Oggi ad Alexandria, in Virginia, inizierà il processo per evasione fiscale e truffa a Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump. È il primo processo legato all’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sull’interferenza russa nelle elezioni presidenziali del The post Oggi comincia il processo a Paul Manafort, il primo legato all’indagine sull’interferenza russa nelle elezioni ...

Tutto quello che c'è da sapere sulle Elezioni presidenziali in Mali : La campagna elettorale Il Mali arriva a queste elezioni in un momento assai complicato sul fronte della politica interna. Malgrado l'accordo di Algeri siglato nel 2015 e la cui attuazione non è mai ...

In Mali si sta votando per le Elezioni presidenziali - le seconde dopo l’intervento militare francese : Sono in corso le elezioni presidenziali in Mali, un paese dell’Africa occidentale considerato fra i più poveri e pericolosi del continente. Sono le seconde elezioni democratiche che si svolgono dopo il colpo di stato compiuto dall’esercito nel 2012 e il The post In Mali si sta votando per le elezioni presidenziali, le seconde dopo l’intervento militare francese appeared first on Il Post.

AFRICA/MALI - Verso le Elezioni presidenziali con "una mentalità nuova per un nuovo Mali" : La politica infatti è "una professione nobile", ma purtroppo si assiste alla presentazione di programmi irrealistici e non realizzabili, per cui "vi chiedo di dire la verità su ciò che volete e ...

Libia - Sarraj : Elezioni presidenziali e parlamentari insieme : Libia, Sarraj: elezioni presidenziali e parlamentari insieme Libia, Sarraj: elezioni presidenziali e parlamentari insieme Continua a leggere L'articolo Libia, Sarraj: elezioni presidenziali e parlamentari insieme proviene da NewsGo.

Messico Elezioni presidenziali : 3400 cariche da rinnovare/ Favorito populista ‘Amlo’ Obrador : “giorno storico” : Elezioni Presidenziali in Messico, oggi al voto: Favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador, sconfitto nel 2006 e 2012. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:28:00 GMT)

