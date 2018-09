Nuova stagione dei canali Discovery | sul NOVE Come Quando Fuori Piove

"Chi l'ha visto" compie 30 anni - al via la Nuova stagione : Lo storico programma di Rai 3 riparte da mercoledì 12 settembre. Al timone sempre Federica Sciarelli

Ascolti TV : i debutti della Nuova stagione 2018/2019 confrontati con quelli dell’anno precedente : Caterina Balivo Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera“. Non sempre è così in televisione, ma è innegabile che una buona o una cattiva partenza possa arrivare a condizionare l’intero esito dell’annata catodica. Andiamo a scoprire, volta per volta, come sono andati i debutti del 2018/2019 confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco chi sale e chi scende. debutti 10 settembre 2018 Uno Mattina ...

Il Teatro dell'Unione alza il sipario sulla Nuova stagione di Prosa : In cartellone, da ottobre ad aprile, dieci titoli di Prosa in abbonamento " tre in più rispetto allo scorso anno " quattro appuntamenti con la danza e sette spettacoli per le famiglie. Proposte di " ...

Nuova stagione al Funaro - il cartellone : Dal 1979 il musicista, autore, compositore e interprete, scrive infatti le musiche di tutti gli spettacoli teatrali e dei film della compagnia di base alla Cartoucherie di Parigi. Nel corso della ...

Porta a Porta - al via la Nuova stagione con ospite Matteo Salvini : L’informazione torna protagonista in seconda serata su Rai1 con la ventiquattresima stagione di “Porta a Porta” di Bruno Vespa: ecco quando Tutto pronto per il ritorno in tv di “Porta a Porta“, lo storico programma di informazione condotto da Bruno Vespa in seconda serata su Rai1. Scopriamo le novità e alcune anticipazioni sulla ventiquattresima stagione in partenza sulla prima rete di Viale Mazzini. Porta a Porta ...

Una pallottola nel cuore 3 - Gigi Proietti giornalista-detective torna con una Nuova stagione : torna e si rinnova Una pallottola nel cuore, la fiction con Gigi Proietti giunta alla terza serie, da martedì 11 settembre in onda su Rai1 in prima serata a un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda. In sede di presentazione della serie, Proietti, il regista, la direttrice di Rai Fiction e il direttore di Rai1 hanno parlato delle novità di questa stagione, sempre generalista ma con una netta spinta verso il pubblico più ...

Non ho l’età 2018 2019 - la Nuova stagione su Rai3 : ecco quando : Torna su Rai3 la nuova stagione del format dedicato all’amore over 65 “Non ho l’età”: ecco data di messa in onda e anticipazioni Al via la nuova stagione di “Non ho l’età“, il programma televisivo ideato da Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano e trasmesso in prima serata su Rai3. Dopo il grande successo della prima serie, Rai3 ha deciso di mettere in cantiere anche una seconda stagione ...

Amore Criminale : questa sera la Nuova stagione su Rai3 : Riparte il programma presentato da Veronica Pivetti dedicato alle storie di donne vittime di violenza.

Asd Sugano - tutti pronti per la Nuova stagione : ASD Sugano torna finalmente in campo, dopo un'estate scoppiettante almeno sotto al punto di vista del mercato. Roster di tutto livello per mister Luca Maggi. Tornano infatti, Luca Lucchi e Daniele ...

La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi : tutte le novità della Nuova stagione : Primo appuntamento, lunedì 10 settembre alle 11.30 su Rai 1, con la nuova edizione de La Prova del Cuoco. Alla conduzione troveremo Elisa Isoardi, che già una volta sostituì Antonella Clerici, quando la popolare conduttrice era in dolce attesa. La Prova Del Cuoco: tutte le novità della nuova stagione La Prova del Cuoco, è una trasmissione prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, e si basa sostanzialmente sulla presentazione delle ...

Grey euro s Anatomy : nella Nuova stagione arriva il primo chirurgo LGBT : C'è grande attesa per il ritorno di Grey's Anatomy , la serie medica di Shonda Rhimes che arriverà negli States il prossimo 27 settembre ancora una volta sulle frequenze della ABC. Si taglia il ...