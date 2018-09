Allerta Meteo | maltempo in arrivo sull’Italia da Sud Ovest | avviso della protezione

Allerta Meteo Lombardia : temporali in arrivo a Milano - monitorati Seveso e Lambro : Forti temporali in arrivo nell’area di Milano. La Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità di codice giallo e il Comune di Milano ha disposto, a partire dalle ore 20 di oggi, l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago. L’attivazione è finalizzata a graduare il piano di emergenza e ad avviare il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le squadre ...

Allerta Meteo USA - arriva Florence : siamo pronti per l’uragano! : Che ne dite? Servirà a tenere giù il tetto nonostante la forza che sprigioneranno i venti dell’uragano Florence? Può sembrare uno scherzo, ma lo è solo fino ad un certo punto. Sembrerebbe che la chiave di questo stratagemma siano il posizionamento delle fasce vicino agli angoli e ai bordi e la capacità degli ancoraggi a vite. Chissà se resisterebbe ai venti di Florence, attualmente uragano di categoria 4, che minaccia pesantemente la East Coast ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per forti temporali su Torinese e Cuneese : Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) Piemonte ha emesso un bollettino di Allerta Meteo codice giallo, ecco l’avviso in dettaglio: “Un minimo depressionario in quota si muove dal Golfo del Leone verso il nordovest italiano, determinando il cedimento dell’alta pressione che ha favorito condizioni stabili e soleggiate nei giorni scorsi sulla nostra regione. L’irruzione di aria fredda ad esso associata alimenterà ...

Uragano Florence : il consolato italiano di Miami lancia l’Allerta meteo : Il consolato italiano di Miami ha diramato ieri un’allerta meteo in vista dell’arrivo dell’Uragano Florence. “L’allerta Uragano – si legge in una nota – si estende dal Sud Carolina fino al Nord. Secondo le previsioni del NOAA dal pomeriggio di oggi, i venti dell’Uragano “forza 4” aumenteranno. Il centro dell’Uragano si muoverà mercoledì 12 tra Bahamas e Bermuda senza interessarle e ...

Allerta Meteo USA - l’Uragano Florence è sempre più vicino : impatto “catastrofico” sull’east coast tra Giovedì sera e Venerdì mattina - gli ultimi aggiornamenti [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento Afro-Mediterraneo in arrivo sull’Italia : forti piogge Giovedì 13 Settembre al Sud [MAPPE] : 1/8 ...

Allerta Meteo - torna il maltempo : Sardegna nel mirino delle piogge nelle prossime ore : Allerta Meteo – Cambierà localmente il tempo nel corso delle prossime ore. Un moderato ramo instabile nordatlantico, riuscirà a trovare un varco verso sud, nel promontorio anticiclonico che staziona da qualche giorno sul nostro Bacino, ma diffusamente su Centro Ovest Europa. Il punto di ingresso verso il Mediterraneo centro-occidentale sarà il Golfo del Leone, poi con cavo instabile che si ondulerà verso le Baleari, Sardegna e Nordovest ...

Allerta Meteo - Europa e America si risvegliano con l’incubo di una “staffetta” di Uragani Atlantici : “Florence” - “Isaac” e “Helene” infuriano sull’Oceano e minacciano le coste [LIVE] : 1/9 ...

Allerta Meteo Ovest Mediterraneo : piogge e temporali molto forti nei prossimi giorni tra Spagna e Maghreb : Fase di maltempo particolarmente insistente da metà settimana e fino a sabato su parte del Mediterraneo occidentale e sulle regioni che vi si affacciano. In primis colpiti Marocco, Sud Spagna e in parte anche l’Algeria orientale. Non si tratterà di una depressione particolarmente profonda, a determinare il maltempo: il sistema depressionario con minimo mediamente sul NordOvest del Marocco avrebbe una profondità media sui 1014/1017 hpa. Tuttavia, ...

Allerta Meteo - il Presidente dell’Anci Calabria : “sistema di allertamento va rimodulato - disagio e rabbia dei Sindaci perchè funziona male” : “Apprezzo che la Protezione civile e la Regione condividano con i Sindaci calabresi l’idea che il sistema di Allerta Meteo vada rimodulato”. E’ quanto afferma il Presidente di Anci Calabria, Gianluca Callipo, che ha partecipato a Lamezia all’incontro organizzato nell’ambito del raduno dei volontari, alla presenza del capo nazionale della Prociv Angelo Borrelli, del responsabile regionale Carlo Tansi e del ...

Protezione civile e Allerta Meteo - il governatore della Calabria Oliverio : “fatto lavoro importante” : “Nella Protezione civile e’ stato fatto un lavoro importante che continuera’. Andiamo avanti, e sosteniamo la rete del volontariato, forza che da’ grande impegno e impulso”. Lo ha affermato il presidente della Regione, Mario Oliverio, intervenendo stamane, secondo quanto riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta, all’incontro tenuto nell’ambito del secondo Campo-raduno che per tre ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo sull’Italia da Nord a Sud : rischio nubifragi - grandine isolata - forti venti e tornado : Allerta Meteo – Nuova Allerta Meteo di Estofex (European Storm Forecast Experiment) che avvisa sul maltempo imminente sul Mediterraneo orientale con un livello di Allerta 1 principalmente per nubifragi e isolata grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per gran parte del Mediterraneo centrale e occidentale dove, ai nubifragi e alla grandine isolata, si aggiungono anche forti venti e un rischio medio-basso di tornado. Una corrente a getto ...

Allerta Meteo - FOCUS sui violenti temporali pomeridiani di oggi : rischio violente grandinate [DETTAGLI] : 1/18 ...