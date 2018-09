Sentenza Mondo di Mezzo | otto assolti e due patteggiamenti

Sentenza Mondo di Mezzo : mafia riconosciuta per 18 imputati : Roma – La terza sezione della Corte d’Appello di Roma, presieduta da Claudio Tortora, ha riconosciuto a vario titolo l’associazione per delinquere di stampo mafioso, l’aggravante mafiosa o il concorso esterno per 18 imputati del processo Mondo di Mezzo. Oltre a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, sono stati condannati anche Claudio Bolla, 4 anni e 5 mesi, Riccardo Brugia, 11 anni e 4 mesi, Emanuela Bugitti, 3 anni e 8 ...

Sentenza Mondo DI MEZZO - APPELLO : 18 ANNI A BUZZI - 14 A CARMINATI/ Roma - ultime notizie : “fu Mafia Capitale” : Mafia Capitale, oggi SENTENZA d'APPELLO: ultime notizie, ribaltate condanne per CARMINATI e BUZZI. Ridotti gli ANNI di carcere ma c'è "associazione a delinquere di stampo mafioso"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 14:42:00 GMT)

Mondo di mezzo - Sentenza d'appello : 18 anni a Buzzi - 14 anni a Carminati. C'è l'associazione mafiosa : ... Salvatore Buzzi, nell'ambito del processo Mafia Capitale-Mondo di mezzo. Nei confronti di Massimo Carminati, già terrorista dei Nar, è stata adottata una pena di 14 anni e sei mesi. Riconosciuta l'...

Mondo di mezzo - attesa per la Sentenza d'Appello. Raggi nell'aula bunker a Rebibbia : Sono entrati in camera di consiglio da alcuni minuti i giudici della Terza Corte d'Appello di Roma che dovranno decidere la sentenza di secondo grado nel processo al Mondo di mezzo. Gli imputati sono ...

Mafia capitale - giudici di appello in camera di consiglio : attesa per la Sentenza sul “Mondo di mezzo” : Sono in camera di consiglio i giudici della III corte d’appello presieduta da Claudio Tortora, chiamati a decidere la sentenza di secondo grado del processo al Mondo di Mezzo, in corso nell’aula bunker di Rebibbia, che vede sul banco degli imputati 43 persone tra cui l’ex terrorista, Massimo Carminati e il ras delle coop romane, Salvatore Buzzi, collegati in videoconferenza dai penitenziari di Opera e di Tolmezzo. La sentenza è attesa intorno ...

Mondo di mezzo - oggi la Sentenza di appello per 43 imputati : E' prevista per oggi nell'aula bunker di Rebibbia, salvo clamorosi cambi di programma, la sentenza del processo d'appello al Mondo di mezzo, con 43 imputati, tra cui i detenuti 'eccellenti' Massimo Carminati, ex estremista di destra, Salvatore Buzzi, il presidente della cooperativa '29 giugno'. La terza corte d'appello di ...

Mondo di mezzo : attesa la Sentenza di Appello per Buzzi e Carminati : Sono entrati in camera di consiglio i giudici della Terza sezione della Corte d'Appello di Roma che dovranno decidere la sentenza di secondo grado nel processo al Mondo di mezzo. Gli imputati sono 43 tra cui l'ex terrorista Massimo Carminati e il 'ras' delle coop romane, Salvatore Buzzi. La lettura del dispositivo nell'Aula Bunker di Rebibbia è attesa intorno alle ore 13.

Mondo di Mezzo - la Corte d'Appello di Roma emette la Sentenza di secondo grado : Non una struttura «criminale» qualunque. Mafia Capitale, come ha confermato il procuratore generale di Roma Pietro Catalani, era una «associazione di stampo mafioso» a tutti gli effetti e con tutte le ...

