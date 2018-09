ELENA AUBRY | 26ENNE MORTA DOPO CADUTA IN MOTO Roma | buche sotto accusa | la madre rivolge

ELENA AUBRY - 26enne morta dopo caduta in moto/ Buche sotto accusa : “Moto fuori controllo per gli sbalzi” : Elena Aubry, 26enne morta dopo caduta in moto: Buche sotto accusa. “moto fuori controllo per gli sbalzi”, l'ipotesi della Procura che ha chiesto ricostruzione tridimensionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:34:00 GMT)

Buche Roma - la mamma di ELENA AUBRY a Raggi : 'Vieni a tapparle con me' : Suona il telefono di Graziella Viviano, mentre questa Madre CoRaggio delle Buche sta cerchiando di giallo l'ennesima voragine killer con la sua bomboletta spray. 'Pronto?'. Dall'altra parte del ...

“Tappami” con la madre di ELENA Aubry : "Chiudiamo le buche segnalate dai romani" : Non si ferma la forza travolgente partita per iniziativa della mamma di Elena Aubry, morta in sella della sua moto mentre percorreva la dissestata via Ostiense. Graziella Viviano, aveva lanciato qualche giorno fa l’iniziativa di colorare con la vernice spray fosforescente buche, dossi, e disastri vari delle strade di Roma, in modo da renderli visibili, di giorno e di notte, e quindi più facilmente evitabili. così da salvare ...

ELENA AUBRY - vernice gialla e fiori sulle buche : 'Mai più una tragedia simile' : Si sono riuniti e hanno cerchiato buche su buche, da via dei Romagnoli all'Ostiense, dove ha perso la vita Elena Aubry, la giovane morta in moto. In prima linea Graziella Viviano, mamma di Elena, che ...