agi

: RT @Agenzia_Italia: Il ministro #Tria ha spiegato perché sarà difficile realizzare le #riforme tutte insieme - GHERARDIMAURO1 : RT @Agenzia_Italia: Il ministro #Tria ha spiegato perché sarà difficile realizzare le #riforme tutte insieme - Agenzia_Italia : Il ministro #Tria ha spiegato perché sarà difficile realizzare le #riforme tutte insieme - Magrizio68 : @AlessioPiretti @StaiSereno7598 @Gladys82012839 @matteosalvinimi ok zecca lo hai detto e sarai contento, però il… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) La manovra'equilibrata' e legraduali, 'non si può fare tutto subito'. Sono le linee dettate dal ministro dell'Economia, Giovanni, da Cernobbio che ribadisce: 'Rispetteremo i vincoli di bilancio europei'. Bisogna partire dalla crescita, aggiunge, 'ma non in deficit spending '. È 'inutile cercare 2-3 ...