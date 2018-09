Pediatria | SIPPS | “Dobbiamo vaccinare i nostri figli prima che si verifichino le malattie”

meteoweb.eu

: ecco i consigli per l'inizio della scuola #sdmsrl #scuola #bambini #SIPPS - sdmsrl : ecco i consigli per l'inizio della scuola #sdmsrl #scuola #bambini #SIPPS - salutedomani : Pediatria SIPPS: la fine dell’ estate fa rima con l’ inizio delle scuole - Insiememagazine : Parola di SIPPS, Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Un osservatore esterno che volesse cercare di comprendere le motivazioni che stanno spingendo la politica italiana a sostituire, a distanza di poco più di un anno dalla sua approvazione da parte del Parlamento, una legge che aveva aumentato il numero delle vaccinazioni obbligatorie da 4 a 10 ed esteso l’obbligo a vaccinazioni raccomandate già presenti in calendario dal 1999, con una nuova legge che potrebbe sancire la non obbligatorietà dei vaccini, non potrebbe non rimanere altamente sconcertato. E’ quanto affermano in una nota gli esperti della(Società Italiana diPreventiva e Sociale). “Solo da pochi mesi, infatti, – precisa il Professor Luciano Pinto, vice PresidenteCampania – sono stati resi noti gli eccellenti risultati ottenuti con l’applicazione della nuova disciplina prevista dalla Legge 119 del 31 luglio 2017, dopo 4 anni che erano stati ...