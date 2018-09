Il mercato crede a Tria | spread sotto i 240 punti

Atlantia - forte rimbalzo in Borsa Il mercato con crede alla revoca : Atlantia respira in Borsa dopo il -22,2% in Borsa di ieri. Avvio positivo a Piazza Affari oggi infatti per il titolo del gruppo che controlla Autostrade per l'Italia, titolare della concessione autostradale A10 dove si trova il viadotto Morandi crollato venerdì scorso. Segui su affaritaliani.it