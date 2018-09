Altri due sondaggi confermano il sorpasso della Lega sui Cinquestelle Le percentuali

Valderice - con l'auto sfonda un muretto : finisce su Altri due veicoli : Con l'auto sfonda muretto e finisce su due vetture. Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, nel pomeriggio, nella piazza che ospita il municipio di Valderice. Una donna ...

Rugby - rinnovo in casa Zebre : David Sisi prolunga il suo contratto con il club per Altri due anni : Il duttile seconda e terza linea italo-inglese infatti ha rinnovato il suo contratto con la franchigia federale fino al 30 Giugno 2020 Il pacchetto di mischia dello Zebre Rugby club potrà contare per altri due anni su David Sisi, il duttile seconda e terza linea italo-inglese infatti ha rinnovato il suo contratto con la franchigia federale fino al 30 Giugno 2020. Giunto in Italia durante l’estate 2017, il giocatore è stato un punto fisso ...

Torna a preoccupare la Febbre del Nilo : Altri due morti in Emilia Romagna : Le pazienti soffrivano già di gravi patologie, alle quali si è sovrapposta l'infezione da West Nile. Salgono così a 10 i decessi in Emilia Romagna riconducibili all'infezione. La zona più colpita è ...

Festival del Cinema di Venezia/ Foto e programma : è il giorno di 'Suspiria' e Altri due film italiani : Al Festival del Cinema di Venezia c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:02:00 GMT)

La procura di Agrigento ha contestato Altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini : La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini, oltre ai tre di cui lo aveva già accusato in relazione al blocco della nave Diciotti. Salvini ora è accusato anche di sequestro di persona a The post La procura di Agrigento ha contestato altri due reati al ministro dell’Interno Matteo Salvini appeared first on Il Post.

Milan-Konami - rinnovata la partnership per Altri due anni : i rossoneri su PES 2019 : Il Milan e la Konami hanno prolungato per altre due stagioni l’accordo di partnership siglato lo scorso anno. La celebre casa di videogiochi giapponese rimarrà Official Football Video Game Partner del club rossonero fino al 2020. I tifosi dei sette volte campioni d’Europa potranno, dunque, continuare a vivere l’emozione di poter giocare con i propri beniamini attraverso il marchio PES. I nuovi acquisti del Milan su PES ...