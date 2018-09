Ilva | trattativa fiume | verso l’accordo con Mittal da 10 700 assunzioni Ultime notizie

Ilva - trattativa non ancora ripresa : 01.06 E' in ritardo la ripresa dei lavori del tavolo Ilva al Mise rispetto all'orario inizialmente concordato. La trattativa non è ancora ripresa, in attesa che siano pronti i testi della proposta aggiornata dall'azienda. Intanto, si sono susseguiti gli incontri del vicepremier e ministro Luigi Di Maio con i sindacati e l'azienda.

Ilva - riprende la trattativa tra sindacati e Arcelor : si va verso la no-stop. Di Maio : “Fiducioso”. Più cauti i metalmeccanici : È il primo giorno della “settimana decisiva”, come l’ha definita il ministro Luigi Di Maio. Quella in cui riparte il dialogo tra ArcelorMittal e i sindacati al tavolo istituzionale alla ricerca di un’intesa che spingerebbe il governo a far entrare gli acquirenti di Ilva negli stabilimenti dal 15 settembre, quando scadrà la proroga del commissariamento. Se sul fronte ambientale tutto appare definito con la garanzia di non ...

Trattativa Ilva. Fiom Cgil : 'Confindustria Taranto si faccia da parte - ci sono interessi differenti' : Come Rsu Ilva della Fiom Cgil ribadiamo la nostra assoluta distanza da chi in questi anni, nel mondo dell'appalto e non solo, ha cercato continuamente di abbattere diritti, sicurezza e salario dei ...

Ilva - trattativa di Ferragosto. Mittal insiste : "Volontà di trovare una soluzione sugli esuberi" : Pieno agosto, ma la trattativa sull'Ilva non va in vacanza. Anzi, come anticipato dal ministro Luigi Di Maio, entrerà nel vivo proprio attorno a Ferragosto. E in vista dell'appuntamento, gli indiani di Mittal ci tengono a sottolineare come abbiano ancora voglia di trovare un compromesso sugli esuberi per partire con il loro piano sul futuro dell'acciaieria di Taranto."Le porte non sono state chiuse. C'è la volontà di trovare ...

Così la trattativa su Ilva va indietro - invece di andare avanti : Doveva essere secondo i sindacati l'incontro risolutivo, e invece la travagliata trattativa su Ilva si è bloccata, di nuovo, sul nodo occupazionale. La riunione al Mise con ArcelorMittal e il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, si è conclusa senza nessun passo avanti. "Spero di potere r

Ilva - sindacati : trattativa finita - o accordo o fallimento : Prima di sedersi al tavolo del ministero dello Sviluppo sull'Ilva, i sindacati avvertono il governo che non accetteranno la perdita di posti di lavoro e che bisogna decidere perché i tempi della ...

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : "Proposta che dà futuro"/ Sindacati : "Non si fa così una trattativa" : Ilva, ArcelorMittal a Di Maio: "Proposta che dà futuro". Sindacati: "Non si fa così una trattativa". Le ultime notizie sull'incontro.

Ilva : Di Maio - rischio salti trattativa? spero di no : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “C’è il rischio che la trattativa su Ilva possa saltare? spero di no, ci stiamo lavorando con tutte le nostre forze”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. Quanto alle critiche dell’ex-ministro Carlo Calenda, il vicepremier ha replicato così: “Se era così bravo perché non ha chiuso lui l’accordo?”. L'articolo Ilva: Di Maio, rischio salti trattativa? spero di no ...