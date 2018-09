quattroruote

: RT @quattroruote: La #Ford ha diffuso il primo teaser di una Suv prestazionale elettrica con le linee della #Mustang - giannetti_marco : RT @quattroruote: La #Ford ha diffuso il primo teaser di una Suv prestazionale elettrica con le linee della #Mustang - dinoadduci : Ford - Il teaser di una Suv sportiva con le linee della Mustang - NewspressItalia : Ford : FORD SVELA IL TEASER DEL NUOVO MODELLO ELETTRICO MUSTANG INSPIRED -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Laha svelato il primonuova crossover elettrica atteso sul mercato nel 2020. Nota per il momento con la sigla non definitiva Mach 1 e annunciata nel gennaio scorso, la Suvavrà nei suoi geni il Dna, uno dei modelli simboloCasa americana.Il dnanella coda. Il bozzetto mostra soltanto il posteriorevettura e svela forme da Suv coupé con un lunotto compatto e molto inclinato oltre a un possibile accenno di terzo volume. I piccoli gruppi ottici con tre elementi verticali per lato sono una chiara citazioneattuale, ma anche l'impostazione del paraurti e dei passaruota richiama più a unache a un veicolo a ruote alte. In occasionediffusione delè stato svelato anche il dato di 300 miglia (480 km) relativo al target di autonomia previsto.Un team dedicato per ibride ed elettriche. Laha ...