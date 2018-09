Beccato! Alessandro Preziosi di nuovo ‘in love’ Sorpresissima | è lei!

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 settembre 2018) I fan dinon dovranno aspettare molto prima di rivederlo in tv. L’attore e sex symbol che ricordiamo sul set di ‘Elisa di Rivombrosa’, dove poi ha conosciuto e si è innamorato di Vittoria Puccini, tornerà presto su Canale 5 con la fiction ‘Non mentire’. Si tratta di un ‘thriller relazionale’ che ha come cornice Torino. La trama? Laura, un’insegnante di un liceo della città, accetta di uscire con Andrea, un noto chirurgo che è anche il padre di uno dei suoi studenti. La serata passa piacevolmente e lui spera di rivederla presto, ma lei il giorno dopo lo denuncia a sorpresa per violenza. Nessuna prova, i due sono apparentemente in buona fede. La polizia dovrà svolgere le sue indagini addentrandosi anche nel passato di Laura e Andrea, il cui incontro avrà ovviamente pesanti conseguenze anche all’interno delle ...