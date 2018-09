Infortunio Simeone | problema per l’attaccante della Fiorentina

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 settembre 2018)– Momento entusiasmante in casa, il club viola ha conquistato due vittorie in due partite e si candida a diventare grande protagonista per tutta la stagione. Stagionedefinitiva consacrazione per l’attaccante, finito già nel mirino di alcune big, adesso deve fare i conti con un piccolofisico. Il calciatore ha infatti ricevuto un colpo alla gamba nell’ultima gara contro l’Udinese ed è apparso un pò dolorante. La situazione non dovrebbe essere preoccupante conche sembra comunque in grado di scendere in campo nei prossimi appuntamenti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloper l’attaccanteCalcioWeb.