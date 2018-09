Genova | la protesta degli sfollati | “Vogliamo rispetto | ridateci le nostre case”

Genova - protestano gli sfollati del ponte Morandi : “Rispetto - prima la casa” : Urla e lacrime degli sfollati a Genova davanti alla sede della Regione dove è in corso la seduta congiunta dei consigli comunale e regionale sul crollo del ponte Morandi. Il sindaco Marco Bucci ha promesso che farà di tutto per far tornare nelle case per alcune ore gli sfollati per prendere le loro cose.Continua a leggere