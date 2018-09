Siria | terroristi ammettono di essere stati addestrati in base militare USA

Siria - verso la battaglia a Idlib : "fino in fondo contro i terroristi"/ Ultime notizie - Mosca e Damasco uniti : Siria , verso la battaglia a Idlib : Damasco intenzionato ad andare fino in fondo contro i terroristi. Mosca , sua alleata, al suo fianco nell'offensiva finale.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:04:00 GMT)

Siria - Damasco pronta all’offensiva finale : “A Idlib fino in fondo contro i terroristi”. Russia : “Occidente non giochi col fuoco” : A Damasco manca solo l’ordine del palazzo presidenziale. Il via all’operazione per liberare Idlib e la sua provincia, nel nord ovest della Siria, dalle ultime sacche di resistenza dei ribelli è questione di giorni, se non di ore. Le truppe governative Siriane andranno “fino in fondo“, ha spiegato Walid Muallem, ministro degli Esteri di Damasco, dopo aver incontrato a Mosca il suo omologo russo Serghiei Lavrov. Le truppe ...