Roma | senti Ranieri | ' Che errore perdere Strootman'

INFORTUNIO FLORENZI/ Ultime notizie - Di Francesco : "Solo un risentimento al polpaccio" (Roma Atalanta) : INFORTUNIO FLORENZI, il giallorosso si tocca il ginocchio ed è costretto ad uscire: paura per Eusebio Di Francesco, ma il calciatore esce senza zoppicare. Solo un risentimento?(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 22:59:00 GMT)

FDI Roma : Il 3 settembre presenti a protesta lavoratori Cup : Roma – “Da Fratelli d’Italia solidarieta’ ai lavoratori del Cup (Centro Unico di Prenotazione), operatori dei call center e degli sportelli regionali sanitari, che a seguito del cambio d’appalto della gestione dei servizi rischiano da settembre di perdere in busta paga circa 200 euro al mese per via delle nuove condizioni contrattuali, e peraltro nonostante i protocolli sindacali, nel bando non c’era nessuna ...

Migranti : procuratore Agrigento vola a Roma - sentirà funzionari Viminale : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - Missione Romana domani per il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Nella Capitale ascolterà alcuni funzionari del Viminale in merito all'inchiesta sulla nave Diciotti, ferma da lunedì sera al porto di Catania senza che ai 150 Migranti a bordo sia consentito lo

Migranti - pm di Agrigento domani a Roma per sentire funzionari del Viminale : Il magistrato è titolare dell'inchiesta sulla vicenda della nave Diciotti ferma nel porto di Catania

Raganello - le 10 vittime : tre i napoletani - due i Romani. Antonio - cosentino - fu volontario al Rigopiano : Il giorno dopo la tragedia sono dieci i morti accertati nelle Gole del Raganello dopo che la Protezione civile ha reso noto che non ci sono più dispersi. Ecco l'elenco ufficiale delle vittime, ...

Raganello - chi sono le vittime : tre i napoletani - due i Romani. Antonio - cosentino - fu volontario al Rigopiano : sono dieci i morti accertati nelle Gole del Raganello mentre dalla Protezione civile informano che non ci sono più dispersi. Provengono da 5 regioni i 10 corpi finora recuperati dopo l'alluvione nella ...

Raganello - chi sono le 10 vittime : tre i napoletani - due i Romani. Antonio - cosentino - fu volontario al Rigopiano : sono dieci i morti accertati nelle Gole del Raganello mentre dalla Protezione civile informano che non ci sono più dispersi. Provengono da 5 regioni i 10 corpi finora recuperati dopo...

Calciomercato Roma - Nzonzi si presenta : “sentivo la necessità di cambiare - sono qui per crescere” : Il nuovo centrocampista della Roma si è presentato oggi, dichiarando di voler crescere e vincere dei titoli con i giallorossi “A Siviglia ho trascorso tre anni bellissimi, ma sentivo la necessità di una nuova sfida e per questo sono qui in un grande club che mi farà crescere”. Il campione del mondo, Steven N’Zonzi spiega i motivi della decisione di lasciare il Siviglia per approdare alla Roma. ”sono un ...

Uomo si suicida gettandosi da un ponte a Catanzaro - bambina cosentina muore in Romania : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile tragedia [VIDEO]. Un Uomo di 50 anni si infatti è suicidato gettandosi da un ponte ed è morto sul colpo. Sempre nelle scorse ore, una bambina di soli 2 anni residente nel cosentino è morta a causa di un incidente avvenuto in Romania. Vediamo maggiori dettagli di questi due tragici eventi. Calabria, 50enne si getta da un ponte e muore sul colpo Verso le ore 17:30 di questa domenica 5 agosto ...

Roma - la sentinella della droga racconta lo spaccio a Tor Bella Monaca : 'Per i pusher 100 euro al giorno' : Turni da 7 ore e mezza, come un vero lavoratore subordinato e una paga di tutto rispetto: 80 euro al giorno per avvisare i pusher di Tor Bella Monaca dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sembrava un ...

Bagni : 'Ancelotti grande tecnico - ma i tifosi del Napoli volevano un colpo per sentirsi alla pari di Juve - Inter e Roma' : Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Salvatore Bagni ha parlato del mercato del Napoli spiegando come i tifosi azzurri si aspettassero un colpo da De Laurentiis, un regalo per potersi sentire al pari di Roma e Juventus. 'Ancelotti?...

Militare Esercito si suicida a Palazzo Grazioli/ Ultime notizie Roma : “motivi sentimentali” : Roma, Militare 25enne suicida a Palazzo Grazioli: Ultime notizie, il caporale Enrico De Mattia trovato morto nella residenza di Silvio Berlusconi. Misteri sulle cause, scattano indagini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:18:00 GMT)

Laura Pausini - concerto Roma/ Circo Massimo : scaletta e orari. Foto - "Fatti sentire!" : Laura Pausini, concerto al Circo Massimo di Roma oggi, sabato 21 luglio. scaletta, orari e biglietti. Aprono lo show Virginio, Edwyn Roberts e Daniel Vuletic.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:58:00 GMT)

Sorteggio Champions League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario e teste di serie dei gironi. Presenti Juventus - Napoli - Roma e Inter : La stagione calcistica riprenderà tra un mese e con essa tornerà anche la Champions League. Il nuovo format prevede quattro italiane al via: ci sarà ovviamente la Juventus campione d’Italia, decisa più che mai a dare la caccia alla Coppa dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, e insieme ai bianconeri anche Napoli, Roma e Inter proveranno a dire la loro nella più prestigiosa competizione continentale per club. Sarà un percorso lungo, ...