Buffon | Al Psg ho legato con Mbappè La Champions? Non è un' ossessione

Ligue 1 - PSG-Angers 3-1 : Buffon resta in panchina : TORINO - Al Parco dei Principi , il Paris Saint-Germain prosegue la propria marcia trionfale superando 3-1 l' Angers che, in maniera diametralmente opposta, non riesce a smuovere la propria classifica.

Ligue 1 - PSG : prime panchine per Buffon. Areola titolare contro Angers e Nimes : Da quando è arrivato a Parigi, Gianluigi Buffon è stato praticamente sempre schierato titolare. La nuova sfida in Ligue 1 è cominciata piuttosto bene per l'ex portiere della Juventus che con la sua ...

Psg - turnover in porta : Buffon lascia spazio a Areola : Stavolta tocca ad Alphonse Areola. Domani, contro l'Angers e anche tra una settimana a Nimes, Gianluigi Buffon andrà in panchina. Non una bocciatura, ovviamente, ma solo l'occasione per offrire un po' ...

Ligue 1 - Psg : Tuchel mette Buffon in panchina : Per le prossime due gare l'ex bianconero non partirà da titolare. Tuchel: 'Giocherà Areola. Poi Vedremo'

Psg - Tuchel mette in panchina Buffon : “gioca Areola…” : Il Psg si prepara per i prossimi appuntamenti, solo panchina per il portiere Gigi Buffon come conferma l’allenatore Tuchel in conferenza stampa: “Buffon? Non mi piace mandarlo in panchina, ma anche Areola ha bisogno di trovare ritmo. Gigi ha fatto tre partite eccellenti, trasmettendo grande personalità, ma devo dare anche una chance a Areola per riprendere il ritmo di gara. Poi vedremo”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Psg - Buffon in Francia piace a tutti. Ma il ruolo da titolare resta in dubbio : ... infatti, il quotidiano Le Figaro aveva puntato tutto sulle possibili tensioni derivanti dal fatto di aver aggiunto un portiere di alto livello in un reparto già composto da un campione del Mondo ...

Air PSG - maglia speciale per la Champions : Michael Jordan vestirà Neymar e Buffon : ... brand d'eccezione in materia di scarpe esteso all'abbigliamento tra maglie, felpe e pantaloncini nel nome dello sport e dello stile casual dal successo esponenziale in tutto il mondo. All'interno ...

Ligue1 - Buffon si esalta e Neymar la chiude : Psg piega il Guingamp - : ... in avvio di ripresa entra Kylian Mbappe' e il Psg cambia volto: 3-1 a Guingamp, Neymar si guadagna e trasforma il rigore dell'1-1, quindi sale in cattedra il campione del mondo, che tra l'82' e il ...

Guingamp-Psg 1-3 : Buffon batte anche il figlio di Thuram... : TORINO - Buona anche la seconda per Buffon con il Psg , che incassa un gol, senza colpe, ma vince in rimonta con il Guingamp e si trova a punteggio pieno dopo due partite. L'ex portiere della Juve è ...

Ligue 1 - Guingamp Psg 1-3 : miracolo Buffon e Neymar-Mbappé rimontano il gol di Roux : Che Buffon e che Psg! I parigini si dimostrano una grande squadra, rimontando un ottimo Guingamp nel secondo tempo di una partita giocata molto bene dai padroni di casa, bravi nel primo tempo ad ...

Sorpresa Marchisio - potrebbe raggiungere Buffon al Psg : Claudio Marchisio potrebbe seguire Gigi Buffon in quel di Parigi dopo essersi svincolato ieri dalla Juventus Gigi Buffon, dopo il mancato rinnovo con la Juventus, ha deciso di lasciare la Serie A per approdare al Psg, squadra blasonata che tenta l’assalto alla Champions League. Stesso destino potrebbe adesso toccare a Claudio Marchisio, anch’esso svincolatosi dalla Juventus nelle scorse ore. Il Principino ha offerte dal ...

Marchisio - c’è anche il Psg : il Principino raggiunge Buffon? : Nella giornata di ieri la Juventus ha comunicato la rescissione del contratto con il centrocampista Claudio Marchisio, il calciatore non rientrava più nelle strategie del club bianconero e per questo motivo il Principino ha accettato il divorzio. Nelle ultime stagioni il centrocampista è stato raramente preso in considerazione dal tecnico Massimiliano Allegri, gli ultimi colpi dalle sessione estiva hanno spinto Marchisio verso altri lidi. ...

JUVENTUS - MARCHISIO HA RESCISSO IL CONTRATTO / Ultime notizie : tentazione Psg per Claudio - ritrova Buffon? : Claudio MARCHISIO lascia la JUVENTUS: notizia shock dal mondo bianconero, il centrocampista ha RESCISSO il CONTRATTO e dà l'adido alla società. Quale futuro? Spunta l'ipotesi Psg(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 09:16:00 GMT)

Psg - Buffon : "Cristiano Ronaldo alla Juve? Spero dia quello che ha dato al Real" : Buffon , al termine del match ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo esordio con la squadra transalpina e di Cristiano Ronaldo passato alla Juventus poco più di un mese fa: 'Mi auguro che possa ...