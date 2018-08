Manuela Bailo uccisa dall' amante Fabrizio Pasini L' avvocato del killer | Sta

Manuela Bailo - spunta l'ipotesi choc : «Incinta quando fu uccisa» : Sgomento e rabbia a Nave, il paese a pochi chilometri da Brescia dove Manuela Bailo viveva. Nei bar le persone che conoscevano la sindacalista della Uil non parlano d'altro. Chi la conosceva bene...

Caso Manuela Bailo : “Caduta dalle scale - non l’ho fatto apposta” : Il Caso Manuela Bailo è ancora al vaglio degli inquirenti in queste ore, in seguito alla confessione di Fabrizio Pasini. Il sindacalista UIL di 48 anni ha ammesso nei giorni scorsi di essere il responsabile dell’omicidio della donna, sua amante. A suo dire Manuela Bailo sarebbe tuttavia morta a causa di una caduta accidentale e sarebbe stata la tensione del momento a spingerlo ad occultarne il corpo. Manuela Bailo è morta poche ore dopo ...

Manuela Bailo. La Uil sospende Fabrizio Pasini. Mistero sul movente : La Uil ha subito sospeso il reo confesso Fabrizio Pasini, sindacalista di Brescia, avviando la procedura per l’espulsione definitiva dall’organizzazione

Manuela Bailo - FABRIZIO PASINI CONFESSA OMICIDIO/ Gli SMS fasulli all'ex fidanzato della vittima : MANUELA BAILO uccisa: l'ex amante CONFESSA l'OMICIDIO e fa ritrovare il corpo. Era sotterrato nel giardino di una cascina ad Azzanello, rinvenuta anche l'auto.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:32:00 GMT)

Manuela Bailo : il mistero dei messaggi Whatsapp : Il corpo di Manuela Bailo è stato ritrovato dopo la confessione dell’ex amante. Fabrizio Pasini è tornato nella serata di domenica dalla

Manuela Bailo è morta - uccisa dall'ex amante Fabrizio Pasini. La confessione dopo un lungo interrogatorio : «Sono stato io» : Manuela Bailo è stata uccisa dall'ex amante Fabrizio Pasini. Il giallo della scomparsa della 35enne bresciana si è trasformato in un omicidio. L'uomo, sindacalista Uil, ha...