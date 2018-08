Decreto ' Salva Benetton' Chi era contro e chi a favore | Lega con furore

Salva Benetton - l’aumento delle tariffe e i record in Borsa : ecco cosa ha dato Salvini ad Autostrade col suo sì al Decreto : Il titolo volava a Piazza Affari e in Via Antonio Nibby 20, a Roma, si stappò lo spumante, quel 21 maggio 2008. Quella mattina il governo Berlusconi aveva presentato alla Camera un emendamento che sbloccava la convenzione stipulata 7 mesi prima tra Autostrade per l’Italia e l’Anas. Pochi minuti dopo le azioni di Atlantia, della cui galassia fa parte Aspi, erano schizzate ai massimi da 5 anni perché la norma dava il via libera ...

Diplomati magistrale - Pittoni : “Il Decreto Dignità salva il salvabile” : Di contro, non recupera quella dei politici, direbbe qualcuno. Dopo le polemiche scoppiate nei giorni scorsi tra i Diplomati magistrale e gli esponenti politici di maggioranza sul Decreto Dignità, poche ore fa il Presidente della VII Commissione Cultura del Senatore, sen. Mario Pittoni, esterna le sue personali opinioni sul Decreto Dignità. Pittoni sul Decreto Dignità: “Cari […] L'articolo Diplomati magistrale, Pittoni: “Il ...

Decreto dignità - tra gli emendamenti anche le proposte salva scuola : Il Decreto dignità in fase di esame alla Camera potrebbe mettere la parola fine al precariato nella scuola. Tra i 400 emendamenti presentati dalle opposizioni vi sono infatti anche quelli per salvare ...

Assunzioni scuola 2018/2019 - approvato Decreto salva-precari : stabilizzazioni e supplenze : Novita' in arrivo sulle Assunzioni e sulle supplenze dei docenti a partire dall'anno scolastico 2018/2019: è stato approvato venerdì 27 luglio l'emendamento a firma di Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle sulla cancellazione del limite dei 36 mesi per i contratti a termine degli insegnanti precari della scuola. Il provvedimento è entrato direttamente nel decreto dignita' fortemente voluto da Luigi Di Maio per porre un freno alla precarieta' del ...

Abilitati Pas esclusi dal “Decreto Salva maestri” : le reazioni : Ultime notizie 25/7 Abilitati Pas – In questi giorni si sta parlando del “Decreto salva maestri”. Si tratta di un emendamento al Decreto Dignità proposto dal Movimento Democratico e progressista (Mdp) e da Liberi e Uguali (Lu), e che vede come primo firmatario l’Onorevole Epifani, ma anche Bersani, Speranza ed altri noti esponenti politici. Il […] L'articolo Abilitati Pas esclusi dal “Decreto salva maestri”: le reazioni ...

Abilitati Pas esclusi dal “Decreto Salva maestri” : le reazioni : Ultime notizie 25/7 Abilitati Pas – In questi giorni si sta parlando del “Decreto salva maestri”. Si tratta di un emendamento al Decreto Dignità proposto dal Movimento Democratico e progressista (Mdp) e da Liberi e Uguali (Lu), e che vede come primo firmatario l’Onorevole Epifani, ma anche Bersani, Speranza ed altri noti esponenti politici. Il […] L'articolo Abilitati Pas esclusi dal “Decreto salva maestri”: le reazioni ...

Diplomati magistrale - nel Decreto dignità l'emendamento salva-maestri : La problematica dei maestri con diploma magistrale è presente in diversi emendamenti al decreto dignità che a breve arriverà in Aula per la discussione del testo, da modificare e integrare rispetto ...

Enrico Mentana - del Decreto dignità salva una sola cosa : 'Bene l'anti-azzardo - la ludopatia è una piaga' : Per capire se il 'decreto dignità' voluto da Luigi Di Maio avrà un impatto negativo sul mercato del lavoro italiano servirà poco tempo, secondo Enrico Mentana . Sulle modifiche volute dal governo su ...

Decreto terremoto - spunta emendamento “salva abusi”. Legambiente : “Stralciarlo”. M5S : “Solo alleggerimento burocratico” : Legambiente chiede di cancellare l’emendamento perché “crea un pericoloso precedente per ogni intervento ricostruttivo a seguito di calamità naturali”. Il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, che l’ha firmato, parla di “disarmante opera di mistificazione fatta oggi da Repubblica“, che ha sollevato il caso con un articolo di Sergio Rizzo intitolato Arriva il condono salva abusi per le ...