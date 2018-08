Calcio | caso volantini sessisti all’Olimpico | la Figc apre un’inchiesta

Calciomercato - caso Modric : il Real Madrid denuncia l'Inter alla FIFA - i nerazzurri rispondono : Un affare sfumato e la possibilità, in negativo, che non sia ancora finita la querelle tra Inter e Real Madrid. Luka Modric in nerazzurro è stato il sogno del finire dell'estate nerazzurra, eppure il ...

Calciomercato Inter- Vrsaljko e il ‘caso Modric’ : “è un mio amico e non è giusto ne parli io” : Il neo acquisto dell’Inter Sime Vrsaljko non si sbilancia sul ‘caso Modric’: le parole del croato in conferenza stampa “Deciderà quello che vuole, non è giusto ne parli io”. Il neo acquisto dell’Inter, Sime Vrsaljko, non si sbilancia sull’ormai sempre più difficile arrivo in nerazzurro di Luka Modric, suo compagno nella Nazionale croata. “Luka è un mio amico e ho rispetto per lui per cui non ...

Calciomercato Milan - forse è il caso che Bacca non parta : le idee di mister Gattuso : Calciomercato Milan, la situazione attorno a Carlos Bacca si accende, la sessione estiva volge al termine: ultimi giorni caldissimi Calciomercato Milan, il caso Bacca continua a tenere banco. Il centravanti colombiano è palesemente stato messo sul mercato dal club rossonero, ma il tempo passa e le offerte di un certo livello latitano. Adesso però viene un po’ da riflettere in merito alla questione, davvero va ceduto Bacca? Con gli ...

Calciomercato Inter : il caso Modric e il fattore tempo - l'arma di Florentino Perez : A Madrid non parla nessuno. Non una parola per non sbilanciarsi, per non incappare in una lettura sbagliata. Lasciano parlare gli altri. Florentino Perez sceglie il silenzio sulla vicenda. Non ne ...

Zamparini shock dopo il caso Parma : “la malavita nel Calcio” : Zamparini contro tutti dopo la sentenza che ha di fatto assolto il Parma dopo il caso degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia dopo l’annullamento della penalizzazione nei confronti del Parma relativamente al noto caso degli sms di Calaiò, si attendeva con ansia la replica di Zamparini. Il presidente del Palermo non si è fatto attendere ed ha tuonato duramente: “Non c’è niente da commentare, sapevo già come andava a ...

Il caso Chievo non blocca la società pitagorica che continua ad essere attiva al Calciomercato. Dal Lugano acquistato il difensore Vladimir Golemic : L’ultima decisione della Procura Federale Nazionale di rinviare al 12 settembre la sentenza nei confronti del Chievo e del presidente

Calciomercato Inter - che schiaffo del Real Madrid : ecco l’ultima trovata dei blancos nel caso Modric [FOTO] : Il club di Florentino Perez ha scelto Luka Modric come testimonial della terza maglia color corallo, una foto che comunque pare essere precedente alla situazione attuale Continua a tenere banco la situazione Modric, diventata ormai una guerra di nervi tra l’Inter e il Real Madrid. Il club nerazzurro attende il confronto tra il croato e Florentino Perez, puntando sulla volontà del giocatore di lasciare la Casa Blanca. Di tutta ...

Caso Chievo - rabbia Crotone : «Una vergogna - brutta pagina per il Calcio italiano» : «Registriamo ancora una volta l'ennesima pagina negativa per il calcio italiano. È una vergogna senza fine», ha commentato Vrenna, presidente del Crotone. L'articolo Caso Chievo, rabbia Crotone: «Una vergogna, brutta pagina per il calcio italiano» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - caso Parma : il Palermo presenta un esposto - giovedì l’udienza di appello : Continua il caos nel Calcio italiano, che sta vivendo un’estate di processi, con i riflettori puntati più sui tribunali che sul campo. Oggi si aggiunge un ulteriore complicazione al caso Parma, con un esposto presentato dal Palermo, società che prenderebbe il posto degli emiliani in caso di annullamento della promozione. Infatti il Palermo attraverso un comunicato ha reso noto “di aver incaricato il proprio ufficio legale di presentare un ...

Caso Crotone Calcio - Barbuto - M5S - : episodio diseducativo : Si faccia presto, vincano tutti, soprattutto la giustizia e i valori dello sport. L'importante è che non perdano, ancora una volta, i cittadini e i tifosi Crotonesi, e che non sia diseducativo per le ...

Calciomercato Sampdoria - ‘caso’ Obiang : blucerchiati furiosi con il West Ham : Calciomercato Sampdoria – Caso Obiang per la Sampdoria, sembrava tutto fatto per il ritorno del centrocampista in blucerchiato ma nelle ultime ore qualcosa non è andato per il verso giusto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il trasferimento ha subito una frenata non indifferente, a causa di una richiesta da parte del West Ham sempre più alta. Adesso i londinesi chiedono 11 milioni di euro per il centrocampista, un ...

Caso Ozil - il presidente della FederCalcio tedesca Grindel chiarisce : 'Niente razzismo' : La questione Ozil continua a far discutere in Germania , coinvolgendo nella discussione anche il presidente della Federcalcio tedesca, Rheinard Grindel . La foto in cui il giocatore dell' Arsenal ...

Calciomercato Roma - 5 nomi per l’attacco : le soluzioni dopo il ‘caso’ Malcom : 1/5 (Lapresse*/REUTERS) ...

Calcio - caso Parma - Emanuele Calaiò : “Messaggi stupidi e scherzosi - sono una persona pulita”. Il club : “Non vogliamo che l’impresa sportiva sia offuscata” : La procura della Figc ha chiesto quattro anni di squalifica per Emanuele Calaiò per tentato illecito sportivo nell’ormai nota vicenda legata ai messaggi Whatsapp scambiati prima del match con lo Spezia. Una situazione molto delicata, visto che il Parma rischia anche l’estromissione dalla Seria A nel caso in cui la penalizzazione di due punti venisse applicata nello scorso campionato. Calaiò ha però respinto nuovamente ogni accusa rilasciando una ...