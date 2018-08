Venezia75 | la Biennale aggiunge due nuovi premi collaterali

domanipress

(Di lunedì 20 agosto 2018) Ladi Venezia annuncia che si aggiungono alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica due, importantiinternazionali: ilo dell’Hollywood Foreign Press Association (HFPA) di Los Angeles e ilo Fundación Casa Wabi – Mantarraya (Messico). Entrambi sono rivolti a cineasti presenti alla Mostra, e consistono in programmi di workshop e sviluppo di progetti in residenza. Ilo dell’Hollywood Foreign Press Association (HFPA) sarà destinato a tre cineasti (registi, produttori) vincitori nella sezione Orizzonti deial Miglior film, alla Miglior regia eo Speciale della Giuria, che dal 2 al 23 gennaio 2019 parteciperanno a Los Angeles a un programma in residenza di tre settimane con master class e workshop, in partnership con Film Independent. I cineasti selezionati saranno affiancati individualmente da tutor per perfezionare le ...