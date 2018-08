Trump : "un giorno il premier di Israele potrebbe chiamarsi Mohammed" - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scherzato sul fatto che la risoluzione del conflitto israelo-palestinese con la creazione di uno stato unitario potrebbe portare al fatto che tra ...

Trump chiama Conte per il ponte crollato : ANSA, - WASHINGTON, 20 AGO - "Il presidente Donald Trump ha parlato stamane con il primo ministro Giuseppe Conte per esprimere le sue condoglianze e offrire assistenza dopo il crollo del ponte in ...

Karlie Kloss - la modella che Ivanka Trump chiama «sorella» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32/2018 di Vanity Fair, in edicola fino al 14 agosto. Voleva fare la ballerina, ma era troppo alta (1,85). Così Karlie Kloss, 26 anni il 3 agosto, è diventata una top planetaria, capace di conciliare carriera, impegno sociale e amore. Nel 2014 ha smesso di essere un angelo di Victoria’s Secret per iscriversi alla New York University e l’anno dopo ha lanciato la no profit Kode with Klossy che ...

Fca - Trump chiama Elkann : addolorato per Marchionne : È arrivata nel pomeriggio a John Elkann la telefonata del presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha voluto così manifestare al presidente di Fca il suo dolore per le condizioni...

Dazio chiama dazio. Trump pronto a colpire la Cina per altri 200 miliardi. Tremano le Borse : L'annuncio di un nuovo capitolo di guerra commerciale fatto nella notte da Donald Trump, che ha richiesto al Rappresentante sul Commercio Usa di studiare altri dazi aggiuntivi sul made in China per 200 miliardi di dollari, affonda le Borse cinesi, sommandosi al pacchetto da 50 miliardi definito venerdì da entrambe le parti: l'indice Composite di Shanghai segna un tonfo del 3,99%, a 2907.82 punti, scivolando ai minimi degli ultimi due ...

Un link chiamato Bannon. Ecco chi unisce Trump alle destre europee : Chissà che il demolitore Bannon non riesca a tornare, con il suo nuovo esercito europeo nel cuore, dentro alla più grande stanza dei bottoni al mondo.

Trump chiama Orban : 'Sono necessari forti confini nazionali' : Donald Trump "si è congratulato con il premier ungherese Viktor Orban per la formazione del nuovo governo" ed "entrambi i leader hanno concordato sulla necessità di forti confini nazionali" e "si sono ...

G7 - Trump E CONTE “CHIAMANO” LA RUSSIA/ The Donald arriva in ritardo al summit odierno e Trudeau lo bacchetta : G7, è TRUMP vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la RUSSIA, l’UE si oppone, CONTE si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:08:00 GMT)