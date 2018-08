: Diciotti, nave Guardia costiera da 4 giorni in mare con 177 migranti. Toninelli: “Malta inqualificabile. Ue interve… - fattoquotidiano : Diciotti, nave Guardia costiera da 4 giorni in mare con 177 migranti. Toninelli: “Malta inqualificabile. Ue interve… - TgLa7 : ++ #Migranti, Toninelli: nave #Diciotti attraccherà a Catania ++ L'Europa faccia in fretta la propria parte - repubblica : Nave Diciotti, Toninelli: 'Spetta all'Europa farsi carico dei 177 a bordo' [news aggiornata alle 10:00] -

La naveattraccherà a. Ne ha dato notizia il ministro dei Traporti Danilosu Twitter. "I valorosi uomini della Guardia Costiera -scrive- hanno compiuto il proprio dovere salvando vite umane ad appena 17 miglia da Lampedusa. Ora l'Europa faccia in fretta la propria parte". Ma il ministro Salvini non darà ok se non è certo che i 177 migranti a bordo andranno altrove.(Di lunedì 20 agosto 2018)