Giancarlo Giorgetti frena M5S sulla nazionalizzazione delle Autostrade : Non credo che con Stato funzioni meglio" : Giancarlo Giorgetti frena il Governo da eccessivi passi in avanti sulla nazionalizzazione della rete autostradale. "Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza" afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio intervenendo a Rimini al Meeting di CL.Stamattina sulle pagine del Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, afferma che "conviene nazionalizzare", ...

Ponte Morandi - Giancarlo Giorgetti inchioda il Pd : 'A cosa pensavano quelli prima di noi' : 'Negli ultimi anni il Paese e le sue strutture sono state trascurate, dimenticate'. È durissimo il commento di Giancarlo Giorgetti , che intervistato dal Messaggero sul crollo del Ponte Morandi di ...

Attacco finanziario all'Italia - Giancarlo Giorgetti e la preghiera a Mario Draghi : 'Deve intervenire' : Una preghiera a Mario Draghi. Quanto la situazione finanziaria dell'Italia sia delicata lo ribadisce Giancarlo Giorgetti. In una intervista a Libero, il sottosegretario della Lega aveva detto di ...

Il governo M5S-Lega alla Festa nazionale dell’Unità : Roberto Fico e Giancarlo Giorgetti accettano l’invito del Pd : Il presidente della Camera Roberto Fico, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti parteciperanno alla Festa nazionale dell'Unità di Ravenna e si confronteranno con alcuni esponenti di spicco del Partito Democratico.Continua a leggere

Giancarlo Giorgetti e l'attacco finanziario all'Italia - c'è la data della 'tempesta perfetta' : Entrambe, a pochi giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza , sono perfette per scatenare quell'offensiva sul nostro debito pubblico che il ...

Giancarlo Giorgetti a Pietro Senaldi : 'Centrodestra oggi è categoria dello spirito - non della politica' : Per questo, se Giancarlo Giorgetti dice che 'il centrodestra appartiene ormai a una categoria dello spirito, non della politica ', significa che la formula sopravvissuta tra alti, tanti, e bassi, ...

Giancarlo Giorgetti : "A fine agosto i mercati ci attaccheranno" : A fine agosto "l'attacco io me lo aspetto, i mercati sono popolati da affamati fondi speculativi che scelgono le loro prede e agiscono. Abbiamo visto cos'è accaduto a fine agosto nel '92 e sette anni fa con Berlusconi. L'Italia è un grande Paese e ha le risorse per reggere, anche grazie al suo grande risparmio privato. Quello che mi preoccupa è che, nel silenzio generale, gran parte del risparmio italiano è stato ...

Giancarlo Giorgetti : 'Su Marcello Foa presidente Rai io spero che Berlusconi si penta' : Forza Italia e Pd continuano col chiedere un nome alternativo, appellandosi ai pareri di quei giuristi concordi sul fatto che Marcello Foa debba essere sostituito. Ma la Lega non molla. E, come ...

Giancarlo Giorgetti : 'Tra i ministri 5 Stelle la mia preferita è Giulia Grillo'. E sulla Raggi... : E' considerato il fulcro del governo giallo-verde, come lo era stato per tanti anni Gianni Letta per gli esecutivi del centrodestra. Per questo, ieri sera a Cervia c'era il pienone alla festa della ...

Giancarlo Giorgetti - la mossa estrema per salvare il centrodestra : l'indiscrezione su Foa e il leghista : Incassato il via libera del Cda della Rai sul nome di Marcello Foa come prossimo presidente, resta tutto da sciogliere il nodo dei voti necessari in Commissione Vigilanza, con il rischio sempre più ...

Giancarlo Giorgetti - la profezia sulla catastrofe dei mercati : 'Presto ci bombarderanno' : Pochi come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti , sembrano avere la lucidità necessaria a palazzo Chigi per capire che le mosse in campo economico di questi giorni ...

Aerospazio : delega affidata al sottosegretario Giancarlo Giorgetti : Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state rese note svariate deleghe all’interno della formazione governativa. La delega relativa al settore aerospaziale è stata affidata, assieme ad altre, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Giancarlo Giorgetti. Una delega importante per l’ASI e per le attività spaziali del Paese, come previsto dalla legge 7 del 11 gennaio 2018 sulla governance del settore ...

Giancarlo Giorgetti - missione in Russia il 12 luglio : incontro anche con Vladimir Putin? : ... il vicesegretario leghista, appassionato di calcio , noto tifoso del Southampton e del Varese, , sarà in Russia in qualità di sottosegretario con delega allo Sport e l'1 luglio dovrebbe assistere ...

Giancarlo Giorgetti - l'avvertimento a Luigi Di Maio : 'Vedremo se dura l'asse tra Lega e M5s' : 'La vera opposizione è in Europa, in Italia non ne abbiamo'. L'immagine usata da Giancarlo Giorgetti sul palco di Pontida è forte, perché evoca indirettamente le ombre di complotti internazionali e ...