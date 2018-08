Calciomercato Novara | ufficiale | ha firmato Bianchi

Calciomercato in uscita - Germoni va al Novara - ma quanti esuberi ancora da piazzare! : Il giovane, come riporta il 'Corriere dello Sport', arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 700.000' e controriscatto a 850.000'. A Formello ci sono Filippini e Lombardi, che erano ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : preso Calderoni dal Novara : Lecce - Rinforzo in difesa per il Lecce : la società salentina ha infatti acquistato dal Novara il cartellino di Marco Calderoni , terzino sinistro classe '89 che ha militato in Piemonte nelle ultime ...

Calciomercato Novara - ufficiale : ceduto Montipò al Benevento : Novara- Il Novara saluta il portiere Lorenzo Montipò , ceduto dagli azzurri al Benevento in prestito con opzione e obbligo di riscatto. Cresciuto nelle giovanili del club piemontese, classe '96, il ...

Calciomercato Spal : arriva Dickmann in prestito dal Novara : La Spal comunica di aver acquisito dal Novara a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto a determinate condizioni, Lorenzo Dickmann. Il laterale ha firmato col club biancazzurro un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. Il neo giocatore Spallino, classe 1996, ha collezionato 125 presenze con la maglia del Novara in cinque stagioni (quattro campionati in Serie B e uno in Lega Pro) con all’attivo 6 reti. Inoltre ha vestito le ...