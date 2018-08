Bresciana scomparsa | l' amante confessa delitto e fa trovare il corpo

Chiamata anche una veggente per la ricerca di Iushra - la bambina Bresciana scomparsa : Nonostante la mobilitazione di oltre 500 uomini, tra protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco, esperti speleologi e volontari, della piccola Iushra, la bambina autistica bresciana, non si hanno notizie da ormai 5 giorni. Ricordiamo che la bimba di 11 anni, era in gita con la sua associazione Fopab-Anffas, sui monti di Serle, in provincia di Brescia, quando è scomparsa, allontanandosi dal gruppo e dai suoi accompagnatori. Agli uomini del ...