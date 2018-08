Due scosse di terremoto in centro Italia | epicentro in Umbria a Costacciaro Avvertita

TERREMOTO MOLISE - M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie Campobasso - Due forti scosse M 3.3 e M 2.9 nella notte : TERREMOTO MOLISE, M 5.1 a MONTECILFONE: Ultime notizie Campobasso, ancora due forti scosse nella notte. Magnitudo 3.3 e 2.9, sciame sismico in corso. Paura tra la popolazione. (Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 11:23:00 GMT)

Terremoti - altre Due scosse in Molise : 01.43 altre due scosse di terremoto sono state registrate questa notte in Molise dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima, di magnitudo 2.4, ha avuto come epicentro Guglionesi, in provincia di Campobasso, ed è stata registrata alle 23:17. La seconda, di magnitudo 3.3, è stata registrata alle 00:48 e ha avuto come epicentro Montecifone, sempre in provincia di Campobasso, già colpita dal sisma dei giorni scorsi.

Due forti scosse di terremoto in Molise. Segnalati lievi danni : Due forti scosse di terremoto - la prima alle 20.19, di magnitudo 5,1, e la seconda alle 22.22, di magnitudo 4,5 - sono state avvertite in Molise e in Abruzzo. L’epicentro è a 4...

Terremoto nella notte in Molise - Due scosse avvertite dalla popolazione - paura e ansia : Campobasso - Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 si è registrata alle 23.48 di ieri sera in Molise, con epicentro nella provincia di Campobasso. Il sisma è stato chiaramente avvertito anche sulla costa adriatica, affollata in questi giorni di Ferragosto, e molte persone si sono riversate nelle strade. --La protezione civile sta ancora svolgendo veririche ma al momento non risultano danni nè alle persone nè alle cose. Ai centralini dei ...

Terremoto nel Palermitano - Due scosse sulle Madonie - : L'epicentro a circa quattro chilometri ad ovest di Polizzi Generosa. Un primo evento sismico ha avuto magnitudo 3.7, un secondo 2.4. Non si registrano danni o feriti

Terremoto vicino Palermo - Due scosse in pochi minuti : magnitudo 3.7 : Terremoto a Palermo dove una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata intorno alle 9.11 di questa mattina. L'epicentro è stato nei pressi di Polizzi Generosa: secondo il sito...

