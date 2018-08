Allerta Meteo Molise | criticità “gialla” | “massima prudenza sulle strade”

Allerta Meteo : weekend tempestoso con temporali e grandinate al Centro/Sud - sole e caldo in aumento al Nord Italia : 1/16 ...

Allerta Meteo Molise : criticità “gialla” per piogge intense e temporali : La Protezione civile regionale del Molise ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo” valida da questa mattina e per le successive 12-18 ore: sono attese, su gran parte della regione, piogge intense e temporali, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Molise: criticità “gialla” per piogge intense e temporali sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Puglia : criticità “gialla” per rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo codice “giallo“, valida dalle ore 14 di oggi e per le successive 4 ore: sono previste precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Dalle ore 9 di domani e per le successive 9 ore previste precipitazioni isolate, a ...

Allerta Meteo in Cilento - forte tempesta : paura in mare : tempesta in Cilento, come preannunciato dall'Allerta meteo emanata questa mattina della Protezione civile. Allarme arancione per buona parte della Campania e il mal tempo non si è lasciato attendere. ...

Allerta Meteo Molise : domani criticità idrogeologica “arancione” sulla costa : La Protezione civile regionale del Molise ha emesso un’Allerta Meteo “arancione” per criticità idrogeologica per la giornata di domani, mercoledì 15 agosto: l’avviso riguarda la zona costiera dove sono attese “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale“. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione a Ferragosto : La Sala Operativa della Protezione Civile pugliese ha reso noto che la perturbazione di origine atlantica che ha investito oggi l’Italia settentrionale, a partire dal pomeriggio sera e per tutta la giornata di domani, interesserà le regioni meridionali causando un sensibile calo termico, forte attività temporalesca ed un’intensificazione della ventilazione. Per domani, 15 agosto, sono previste precipitazioni diffuse, a prevalente ...

Ciclone di Ferragosto - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile per il 15 Agosto : maltempo in gran parte d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica presente sull’Italia causerà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro e al meridione con rovesci e temporali localmente forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per la Romagna : Nuova Allerta meteo per temporali sull’Emilia-Romagna. L’Allerta diramata dalla Protezione Civile ha una validità di ventiquattro ore – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani e prevede un codice arancione per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e un codice giallo per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Sul resto della regione l’Allerta e’ ferma sul codice verde. Per la giornata di domani, ...

Allerta Meteo Marche : rovesci e temporali in arrivo : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per pioggia valido su tutte le Marche da mezzanotte alle 18 di Ferragosto riguardante rovesci di pioggia e temporali. “Flussi inizialmente meridionali – fa sapere il Comune di Senigallia – in successiva rotazione dai quadranti orientali, favoriranno a partire dalla serata di martedi’ 14 fino alle ore centrali del 15 agosto precipitazioni ...

Allerta Meteo Veneto : temporali fino a domani - Ferragosto con la pioggia : In Veneto sarà stato di attenzione fino a domattina per eventuali situazioni di criticità idrogeologica dovute a forti temporali su tutto il Veneto. A dichiararlo la protezione civile regionale, perché dal pomeriggio di oggi è prevista una ripresa dell’instabilità con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Verso sera le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e cessare sulle zone centro ...

Allerta Meteo Firenze : rischio temporali - prorogato il codice giallo : A Firenze è stato prorogato fino alle 20 di stasera il codice giallo per Maltempo in corso da ieri notte. L’Allerta, spiega Palazzo Vecchio, è stata emanata dalla Protezione civile per il rischio di forti temporali e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari, soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle. L'articolo Allerta meteo Firenze: rischio temporali, ...

Allerta Meteo Campania : Ferragosto di maltempo - criticità arancione dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo valida a partire dalle 21 di stasera e fino alle 21 di domani sull’intero territorio regionale. La criticità sarà arancione su molte aree e in particolare la Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento. Si ...