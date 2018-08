Thiago Silva | ' Tifo Milan da lontano Tutto più facile con Maldini e Leonardo | Gattuso'

PSG - Thiago Silva : 'Il Milan aveva bisogno di Leonardo e Maldini' : Tant'è che da colonna, bandiera e capitano del Paris Saint Germain - dopo la vittoria per 3-0 sul Caen alla partita d'esordio in campionato - ha parlato così su Sky Sport dei nuovi ingressi in ...

LIVE Brasile-Serbia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - Paulinho e Thiago Silva in gol. Verdeoro agli ottavi col Messico : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. ...

Serbia-Brasile 0-2 : Paulinho più Thiago Silva - Selecao agli ottavi da prima : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI SERBIA: Stojkovic; Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov; Matic, Milinkovic-Savic; Tadic, Ljajic, Kostic; Mitrovic. BRASILE: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, ...

Il Brasile vola agli ottavi con Paulinho e Thiago Silva Anche la Svizzera si qualifica Chi passa : la classifica : I verdeoro dominano e passano il girone da primi, Neymar e Coutinho illuminano il gioco. Qualificata anche la Svizzera, finisce 2-2 con la Costa Rica

Brasile-Serbia 2-0 - Mondiali 2018 : verdeoro gli ottavi di finale - balcanici eliminati. Segnano Paulinho e Thiago Silva : Il Brasile vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio grazie a una chiara vittoria sulla Serbia. I verdeoro si impongono per 2-0 esibendo un gioco fluido e gradevole contro i balcanici che hanno avuto le loro occasioni in alcuni frangenti ma che non sono mai parsi in grado di schiacciare la Nazionale guidata da Tite. La Seleção vince il proprio girone davanti alla Svizzera e si assicura così la sfida contro il Messico: sarà uno ...

LIVE Brasile-Serbia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - Paulinho e Thiago Silva in gol. Verdeoro agli ottavi col Messico : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SVIZZERA-COSTA RICA Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si contendono la qualificazione agli ottavi di finale: ai Verdeoro basterebbe un pareggio per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata ma verrebbero eliminati in caso di una sconfitta contro i balcanici che scenderanno in campo particolarmente agguerriti e con la ...

DIRETTA/ Serbia-Brasile Mondiali 2018 (risultato live 0-2) streaming video e tv : raddoppio di Thiago Silva : DIRETTA Serbia Brasile, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:29:00 GMT)

BRASILE SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE.../ Raddoppio di Thiago Silva - è quasi fatta! (Mondiali 2018) : Il BRASILE si QUALIFICA AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018 se non perde contro la Serbia: questa la missione della Seleçao, che in caso di sconfitta dovrebbe considerare la differenza reti(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:20:00 GMT)

Brasile - Thiago Silva : “Neymar mi ha insultato”/ Mondiali 2018 - il difensore spiega : “Per gesto di fair play" : Brasile, Thiago Silva: “Neymar mi ha insultato”. Il difensore del PSG ha rivelato che il numero 10 verdeoro si è scagliato contro di lui per un gesto di fair play(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:22:00 GMT)

Thiago Silva rivela : ''Neymar mi ha insultato'' - : Thiago Silva è stato insultato da Neymar. A raccontarlo è lo stesso difensore brasiliano nel corso di una intervista concessa a Globoesporte: 'Mi ha rattristato il comportamento di Neymar ha rivelato ...

Brasile - Thiago Silva attacca Neymar : “Mi ha insultato per un gesto di fair play” : Thiago Silva attacca Neymar- Intervenuto ai microfoni di “Globoesporte”, e come riportato da “FcInter1908.com”, Thiago Silva punge Neymar dopo una reazione dell’attaccante ad un gesto di fair play del difensore nel match di ieri. “MI HA insultato” Thiago Silva ha dichiarato: “Nel momento in cui ho reso palla, lui mi ha insultato. Credo pero’ di aver […] L'articolo Brasile, Thiago Silva ...

Mondiali Russia 2018 – Clamoroso in casa Brasile - Thiago Silva rivela : “Neymar mi ha insultato perché…” : Il difensore del Brasile ha rivelato un retroscena accaduto nel finale del match tra i verdeoro e la Costa Rica, quando Neymar lo ha insultato per un gesto di fair play Frasi forti, dichiarazioni pesanti che rivelano un clima non proprio sereno all’interno del Brasile. Il protagonista è Thiago Silva che, ai microfoni di Globoesporte, ha rivelato come nel finale del match contro la Costa Rica ha ricevuto insulti da parte di Neymar. AFP ...

Thiago Silva capitano della seleçao : Il Brasile è a San Pietroburgo, dove è stato accolto da migliaia di fans che hanno 'scortato' il bus della squadra fino in albergo. Domani gioca contro il Costarica e fonti della Cbf, la Federcalcio ...

Mirabelli show sul calciomercato del Milan : “Donnarumma - Thiago Silva e lo scambio Falcao-Andrè Silva - vi dico tutto” : Milan attento su più fronti in merito al calciomercato che sta per decollare definitivamente, Mirabelli fa il punto della situazione Il Milan attende la sentenza Uefa per poi scatenarsi sul mercato, ma già Massimiliano Mirabelli, ds del club rossonero, sembra avere le idee chiare in merito ad alcuni affari. Il dirigente del Milan, interpellato da Premium Sport, ha analizzato in primis la questione legata a Donnarumma: “Ora c’è ...