World of Warcraft | Battle for Azeroth | scopriamo le novità della nuova espansione in

World of Warcraft - Azeroth torna in guerra : ecco le novità : Come molti si aspettavano, il conflitto torna a essere quello che ha da sempre mosso il mondo di Warcraft: Orda contro Alleanza. Nonostante i soliti problemi di bilanciamento che derivano dagli ...

Blizzard pubblica "Vecchio Soldato" - il nuovo video di World of Warcraft : Battle for Azeroth : Nel mese di aprile di quest'anno Blizzard ha annunciato la nuova espansione di World of Warcraft, Battle for Azeroth, insieme ai vari dettagli. Il contenuto è in arrivo tra qualche giorno e per preparare i fan Blizzard ha pubblicato alcuni video della serie Araldi della Guerra, come il recente "Sylvanas".Oggi possiamo dare uno sguardo al nuovo video di World of Warcraft: Battle for Azeroth "Vecchio Soldato":Read more…

World of Warcraft : Blizzard presenta "Sylvanas" - il secondo episodio della serie di corti animati Araldi della Guerra : Blizzard Entertainment è lieta di presentare "Sylvanas", il secondo episodio della serie di corti animati Araldi della Guerra con protagonisti tre personaggi iconici, tre capi che giocheranno un ruolo fondamentale negli eventi a venire."Sylvanas Ventolesto, CapoGuerra dell'Orda, guida le proprie forze alla vittoria contro gli Elfi della Notte di Darnassus ed è decisa a conquistare la loro casa: Teldrassil, il grande Albero del Mondo. Ma un ...

World of Warcraft : il raid della nuova espansione Battle for Azeroth verrà aggiunto a settembre : Mancano ormai poche settimane all'uscita di World of Warcraft: Battle for Azeroth, l'attesa, nuova espansione del MMORPG di Blizzard che sarà disponibile a partire dal prossimo 14 agosto.Nella giornata di oggi, il publisher ha annunciato quando potremo giocare a Uldir, il nuovo raid dell'espansione, che come da tradizione arriverà solo in seguito all'uscita del contenuto aggiuntivo. Uldir aprirà le proprie porte in difficoltà Normale ed Eroica ...

World of Warcraft Battle for Azeroth : primo corto della serie Araldi della Guerra : In preparazione al lancio di World of Warcraft: Battle for Azeroth, Blizzard Entertainment è lieta di annunciare Araldi della Guerra, una nuova serie di corti animati con protagonisti tre personaggi iconici, tre capi che giocheranno un ruolo fondamentale negli eventi a venire.La compagnia ha condiviso il primissimo corto dedicato al personaggio di Jaina Marefiero. Jaina Marefiero è abituata a prendere decisioni difficili. In questo corto ...

World of Warcraft : l'abbonamento mensile include ora tutte le espansioni : Buone notizie per tutti gli appassionati di World of Warcraft, o per coloro che aspettavano il momento giusto per immergersi nel colossale MMORPG di Blizzard. Il classico abbonamento mensile da 12,99€, che garantiva in passato l'accesso alla sola versione base del gioco, da ora includerà tutti i contenuti di World of Warcraft pubblicati fino a questo momento.Questo significa che con un semplice abbonamento avremo accesso a 6 ricchissime ...