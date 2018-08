Tennis | Masters 1000 Cincinnati 2018 | Rafael Nadal dà forfait Lo spagnolo sceglie di

oasport

(Di lunedì 13 agosto 2018) Non assisteremo al possibile confronto tra Roger Federer eneldi(Stati Uniti) che caratterizzerà questa settimanatica. L’iberico, infatti, vittorioso a Toronto (Canada) nella “Rogers Cup”, 80esimo titolo in carriera e 33esimo(record), ha deciso di daree non prenderà parte al Western & Southern Open in Ohio. La rinuncia di Rafa, resa nota via social, è in funzione, senza dubbio, degli US Open, volendo arrivare all’appuntamento dell’ultimo Slam dell’anno (27 agosto-9 settembre) preparato e al massimo della condizione fisica. Discorso diverso per Federer che proprio negli States ritroveremo in campo per puntare al successo a Flushing Meadows. I am very sorry to announce that I won’t be playing inthis year. No other reason than personally taking care of my body ...