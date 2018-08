Spread chiude a 278 - Borse in calo Deserta l'asta per 600 milioni di Bot : «Il crollo della lira turca che è iniziato lo scorso maggio ora sembra certamente spingere l'economia della Turchia in recessione e può trascinare una crisi bancaria», ha detto secondo quanto ...

Spread Btp-Bund chiude a 278 punti : ai massimi da fine maggio : Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 278 punti base dopo aver superato quota 280, ai massimi dalla fase di instabilità di fine maggio quando in Italia non c'era ancora la certezza di un governo. Il ...

La Turchia pesa sulle Borse europee : Milano chiude in rosso con i bancari. Spread a 278 : Chiusura in forte rialzo per lo Spread BTP/BUND sulla scia della crisi della lira turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano. Il differenziale di rendimento tra il decennale...

Spread Btp chiude in rialzo a 266 punti : ROMA, 10 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in deciso rialzo a 266 punti base, dai 252 della chiusura di ieri, dopo aver sfiorato i 270 punti , a 269, nelle ultime battute di una seduta dominata ...

Spread Btp chiude in rialzo a 266 punti : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in deciso rialzo a 266 punti base, dai 252 della chiusura di ieri, dopo aver sfiorato i 270 punti , a 269, nelle ultime battute di una seduta ...

Spread Btp-Bund chiude a 252 punti : ANSA, - ROMA, 9 AGO - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in leggero rialzo a 252 punti base, dai 250 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo a 10 anni italiano è al 2,89%. 9 agosto 2018 Diventa ...

Spread Btp/Bund chiude a 251 : ANSA, - ROMA, 6 AGO - Lo Spread fra Btp e Bund chiude a 251 punti base, sui livelli della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,90%.

Spread Btp/Bund chiude a 251 : ANSA, - ROMA, 6 AGO - Lo Spread fra Btp e Bund chiude a 251 punti base, sui livelli della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,90%. 6 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Milano chiude positiva - Spread volatile : Piazza Affari chiude in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,80%. Londra sale dell'1,10%, Francoforte dello 0,55% e Parigi dello 0,33%. volatile lo spread che, dopo aver toccato quota 270 punti, ...

Piazza Affari chiude in leggero rialzo allo 0 - 8% : torna incubo Spread : ...85 punti, con l'incubo spread che torna a farsi sentire in vista del vertice tenutosi oggi a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri dell'Economia,...

Lo Spread chiude in netto rialzo. Borse in recupero nonostante le nubi sui dazi : I mercati del Vecchio Continente hanno terminato le contrattazioni in terreno positivo, anche se la Cina ha minacciato di imporre dazi per 60 miliardi di dollari alle merci Usa. Intanto lo spread, dopo una fiammata a 270 punti, chiude in area 254. Fca sotto i riflettori, bancari contrastati ...

Lo Spread torna a preoccupare : chiude ai massimi da oltre un mese. Milano la peggiore piazza d'Europa : La minaccia di un inasprimento della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha appesantito tutte le Borse europee, ma a pagare il conto più salato è stata Milano, sotto pressione anche per la forte tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,73% a 21.414 punti, l'Ftse All share con il medesimo ribasso a quota 23.664.Con lo spread con la Germania non lontano da quota 250, molto male ...

Risale lo Spread : toccata quota 246 La Borsa di Milano chiude a -1 - 73% : Tornano sotto tiro i titoli di Stato italiani con i Btp decennali che registrano di gran lunga la peggiore performance dell'Eurozona e lo spread che vola sui massimi da oltre un mese. Il differenziale ...

Borsa - Milano maglia nera in Europa -1 - 91% Spread chiude a 230 : Roma, 1 ago., askanews, - Milano maglia nera tra le Borse europee, con un pesante meno 1,91 per cento dell'indice Ftse-Mib a conclusione degli scambi e una accelerazione delle perdite sul finale. Nel ...