Domenica 12 Agosto sui canali Sky Cinema HD

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 12 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 12 agosto 2018: Julieta Uriarte si sente molto in colpa per via della disgrazia avvenuta con il crollo della casa di accoglienza… Donna Francisca Montenegro e il giovane Prudencio continuano a tessere la loro tela di imbrogli e inganni… Severo e Carmelo devono assolutamente trovare un modo di non finire nei guai a causa della morte di Venancia Almagro… Da non perdere: diventa fan ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : il programma di Domenica 12 agosto. Orari - tv e tutti gli azzurri in gara : Gli Europei di Nuoto in acque libere di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, che è a una quarantina di chilometri) volgono al termine. La chiusura è affidata all’evento di lunga distanza per eccellenza, la 25 km. L’Italia, al femminile, schiererà Aurora Ponselé, già bronzo sui 10 km nel 2014, Arianna Bridi, già quarta nella 5 km, e Martina Grimaldi, che sulla distanza ha vinto l’oro mondiale (Barcellona 2013) ed europeo ...

Atletica - Europei 2018 : il programma di Domenica 12 agosto. Orari - tv e italiani in gara : domenica 12 agosto si concludono gli Europei 2018 di Atletica leggera. A Berlino andrà in scena l’ultima giornata, si assegnano ben dieci titoli: si parte già in mattina con le due maratone, poi in serata l’ultima abbuffata in cui spiccano le due staffette veloci. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e si gioca le sue migliori carte nella 42 km, tra le donne si spera soprattutto in Sara Dossena mentre al maschile Stefano ...

Tuffi - Europei 2018 : il programma di Domenica 12 agosto. Orari - tv e italiani in gara : Settima e ultima giornata degli Europei di Tuffi 2018 in arrivo in quel di Glasgow, Scozia. Apre le danze una tra le gare simbolo della specialità, la piattaforma da 10 metri maschile. L’Italia tenterà di far valere le proprie carte con Mattia Placidi e Vladimir Barbu, che alle ore 10:30 italiane (le 9:30 in Scozia) punteranno su un programma identico per quattro Tuffi su sei allo scopo di andare in finale. Dovessero riuscirci, ...

Le previsioni meteo per Domenica 12 agosto : Pioggia e nuvole in buona parte del Nord Italia, un gran sole su quasi tutto il Centro-Sud The post Le previsioni meteo per domenica 12 agosto appeared first on Il Post.

Domenica 12 agosto torna la StraMarconia : Anche per l'edizione 2018, infatti, l'associazione culturale Arci Emanuele11e72 che la organizza da undici anni, ha previsto una serata di anteprima durante la quale si terrà l'incontro "Sport: l'...

Sabato 11 e Domenica 12 agosto la 29edizione della Sagra della Melanzana : Ci sarà inoltre un'area riservata agli stand, dal titolo 'Prodotti Tipici e Artigianali della Tradizione all'Innovazione', spettacoli musicali e la gara del 'miglior piatto'. Non c'è dubbio quindi, ...

La Traviata di Giuseppe Verdi Domenica 12 e martedì 14 agosto : Melodramma fra i più popolari ed eseguiti al mondo, è la terza opera della famosa "trilogia popolare" , con Il Trovatore e Rigoletto , ed una delle partiture musicali più dense di interiorità ...

A Castellaneta (Taranto) Domenica 12 agosto c’è la Sagra più grande d’Italia e la più imitata : Castellaneta. Anche quest’anno sono oltre 200 gli addetti alla somministrazione dei prodotti enogastronomici per accontentare almeno una parte delle migliaia

L'ultima luna d'estate Da giovedì 30 agosto a Domenica 9 settembre 2018 XXI edizione : 346.5781822 - segreteria@teatroinvito.it BIGLIETTI Spettacoli serali ' 13 - ridotti ' 10 - Spettacoli per bambini " fuori abbonamento ' 5 ABBONAMENTI luna piena ' 90 - 3 Spettacoli a scelta ' 27 - 2 ...

Biglietti Sampdoria-Fiorentina (Domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle 20.30 la Sampdoria di Marco Giampaolo farà il proprio esordio nella prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 contro la Fiorentina. I blucerchiati cercheranno di far valere il peso del fattore campo contro i viola in un confronto che si preannuncia equilibrato. La formazione doriana, tenendo conto di quanto fatto l’anno passato, è una delle migliori dal punto di vista della proposta di gioco. La ...

Biglietti Parma-Udinese (Domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Parma tornerà ad assaporare ufficialmente la Serie A 2018-2019, allo Stadio Ennio Tardini, affrontando l’Udinese in un match dai tanti significati nella prima giornata di campionato. Il fallimento del 2015 aveva posto fine ad una delle società più importanti dell’ultimo ventennio in Italia, l’ultima delle nostre squadre a vincere la Coppa Uefa nel lontano 1999. A tre anni di distanza, i ...

Biglietti Bologna-SPAL (Domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Bologna di Pippo Inzaghi farà il suo esordio, tra le mura amiche dello Stadio Renato Dall’Ara, affrontando nella prima giornata del campionato di Serie A la SPAL in un confronto che si preannuncia equilibrato. I rossoblu hanno aperto un nuovo corso con l’ex allenatore del Milan e del Venezia e si aspettano un campionato di livello superiore, dopo quanto fatto nell’ultimo anno sotto la ...

Analisi Auditel : La serata di Domenica 5 agosto 2018 con l'Allieva di Rai1 che sovrasta tutti : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin oltre la linea del 25% di share. La curva del Tg5 supera la soglia del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia dell'11%.L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 21% con la curva di Paperissima sprint che arriva al 14% di share. Prime time con la curva dell'Allieva di Rai1 che scorre ...