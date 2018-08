gossipetv

: Brumotti: dedica d’amore per la nuova fidanzata e frecciatina a Giorgia Palmas: - Rebecca38538392 : Brumotti: dedica d’amore per la nuova fidanzata e frecciatina a Giorgia Palmas: -

(Di domenica 12 agosto 2018) Vittorioparla dellaAnnachiara Zoppas e lancia unaall’exOrmai non è una novità:e Vittorionon stanno più insieme. La coppia è scoppiata dopo sei anni e non sono mai stati resi noti i motivi della rottura. A Verissimo l’ex Velina di Striscia la notizia, … L'articolod’amore per laproviene da Gossip e Tv.