Brescia | neonato morto in ospedale per batterio Ultime notizie | altri sei casi

Un batterio killer (serratia marcescens) uccide in ospedale un neonato a Brescia : Articolo aggiornato alle ore 18,30 dell'11 agosto 2018. Un bambino è stato ucciso da un batterio killer all'ospedale Civile di Brescia. Il bimbo è stato vittima un'infezione provocata dal batterio noto come serratia marcescens. Il fratello gemello pur colpito dal batterio è vivo. Dopo il decesso, il reparto è stato visitato dai carabinieri del Nas: i militari hanno acquisito documentazione e ...

