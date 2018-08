Flat tax al 15% sui redditi aggiuntivi | la proposta di Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni

Boccia (Confindustria) ad Affari'Prima Flat tax per impresa-lavoro' : Intervista di Affaritaliani.it al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sulla Legge di Bilancio. "Se vogliamo fare tutto e subito è chiaro che i conti pubblici non terranno. Se invece ci diamo un arco temporale di cinque anni..." Segui su affaritaliani.it

Flat tax e pensioni - meglio il Nord 80 euro? In misura minore al Sud : Gli 80 euro hanno favorito soprattutto il CentroNord, dove si concentrano i lavoratori dipendenti. La Flat tax è un massiccio sconto fiscale che va a beneficio dei contribuenti ad alto reddito, che ...

Così Salvini e Di Maio cercano la quadra tra Flat tax - reddito di cittadinanza e 80 euro : Il ministro dell'Economia Tria in queste settimane ha più volte ribadito che occorrerà trovare le coperture. La legge di bilancio ruota anche sui tagli di spesa che per i ministeri potrebbe superare ...

Di Maio e Salvini battono cassa a Tria per avviare Flat tax e reddito di cittadinanza : I due azionisti di maggioranza del governo non sentono ragioni. Ma il ministro dell'Economia replica che sono "richieste elettorali"

Così Salvini e Di Maio cercano la quadra tra Flat tax - reddito di cittadinanza e 80 euro : Il bonus Renzi non si tocca. Almeno nei suoi effetti sulle tasche degli italiani. I due azionisti del governo, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si muovono in tandem nel respingere le indiscrezioni che parlano di una prossima abolizione del bonus mensile di 80 euro per i redditi al di sotto dei 26 mila euro. Indiscrezioni successive al vertice di maggioranza di ieri durante il quale si sarebbe fatto cenno alla possibilità di recuperare 9 ...

Governo - dalla Flat tax alla Fornero al decreto migranti : tutti i nodi rimandati a settembre : decreto Dignità e taglio dei vitalizi. L’attuazione del programma di Governo della maggioranza giallo-verde si ferma per ora qui. Immigrazione, sicurezza, Flat tax, superamento della legge Fornero, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza: il grosso delle promesse elettorali divenute punti del contratto di Governo è rimandato a settembre ...

La Flat tax e il nodo del bonus Renzi No alla cancellazione - verso riforma : Prev Next Anche se quell'ipotesi l'ha fatta, ed in maniera specifica, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in una lunga intervista al Sole 24 Ore di martedì. E su quell'ipotesi si è continuato a ...

Di Maio : in manovra reddito - Flat tax e Fornero rispettando vincoli - Caso Ilva - 'pronto un piano B' : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier. "Pareggio bilancio in Costituzione va superato" - Di Maio ha affermato poi che l'Italia sia ...

Di Maio : in manovra reddito - Flat tax e Fornero rispettando vincoli : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier.

Flat tax - 80 euro e aumento Iva : facciamo chiarezza. Manovra tra voci e smentite : "Non toccheremo gli 80 euro", si affrettano a precisare Salvini e Di Maio. Eppure il finanziamento della Flat Tax e del reddito di cittadinanza necessita di risorse, e altre - almeno 20 miliardi - ...

80 euro e Flat tax - Conte : "Non li aboliamo per finanziarla"/ Governo - Di Maio e Salvini escludono il taglio : 80 euro, Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la Flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:59:00 GMT)

Governo smentisce abolizione 80 euro per finanziare Flat tax : Roma, 9 ago., askanews, - 'Via gli 80 euro per la flat tax', titola in prima pagina il Corriere della Sera; 'Balzo dell'Iva, Governo diviso. Via gli 80 euro per gli sgravi fiscali', è l'apertura di ...

Legge di bilancio - Di Maio : “Non tocchiamo gli 80 euro di Renzi. Scrissi ‘Flat tax incostituzionale’? Com’è scritta va bene” : “Non so chi se la sia inventata questa cosa, insieme all’aumento dell’Iva, ma il governo è compatto nella volontà di non aumentare l’Iva e di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini anche per quanto riguarda la misura” del bonus degli 80 euro. Così il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito alle indiscrezioni sull’azzeramento della norma voluta dal governo Renzi per ...