SALVINI | BASTA GENITORE 1 E 2 | RIPRISTINO PADRE E MADRE Gay Center chiede

SALVINI : "Basta genitore 1 e 2 - ripristino padre e madre"/ Pd all'attacco : insorgono anche Famiglie Arcobaleno : Carta d’identità, Salvini: "Via genitore 1 e 2 dal modulo di richiesta”. Ultime notizie: “Si torna alla vecchia dicitura ‘madre’ e ‘padre’”. Il cambiamento voluto dal ministro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:50:00 GMT)

SALVINI : "BASTA GENITORE 1 E 2 - RIPRISTINO PADRE E MADRE"/ Cirinnà attacca "ministro retrogrado e fascistoide" : Carta d’identità, SALVINI: "Via GENITORE 1 e 2 dal modulo di richiesta”. Ultime notizie: “Si torna alla vecchia dicitura ‘madre’ e ‘PADRE’”. Il cambiamento voluto dal ministro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Carta d’identità - SALVINI : basta “genitore 1” e “2” - si torna a padre e madre : Lo ha dichiarato in un’intervista alla testa cattolica Nuova bussola quotidiana, scagliandosi anche contro l’utero in affitto: «Orrori simili assolutamente no»

Carta d'identità - SALVINI : 'Basta con genitore 1 e 2 - si torna a madre e padre' : Salvini ha parlato anche degli attacchi che gli sono stati lanciati da parte del mondo cattolico, in particolare da Famiglia Cristiana e Avvenire , in relazione alla sua gestione del tema dell'...

SALVINI : "Basta genitore 1 e genitore 2 : sulla carta d'identità torna padre e madre" : Il vicepremier leghista assicura un giornale online cattolico: "Con noi al governo sarà difesa la famiglia"

SALVINI : "Ora basta con genitore 1 e 2. Ho ripristinato padre e madre" : Mai più genitore uno e genitore due. Si torna ai naturali mamma e papà. Matteo Salvini lancia la rivoluzione anche in campo della famiglia e dà il via alla rivisitazione dei moduli per la carta di identità. In una intervista a La Bussola Quotidiana il ministro dell'Interno si schiera in difesa della famiglia naturale."Ci stiamo lavorando - spiega il leghista - ho chiesto un parere all"avvocatura di Stato, ho dato indicazione ai prefetti di ...

Marcello Foa - per capire perché SALVINI lo vuole alla Rai basta leggere il suo libro : Affascinante, per non dire avvincente: il libro di Marcello Foa Gli stregoni della notizia (uscito per Guerini e Associati) è una specie di viaggio ipnotico dentro il mestiere di giornalista negli anni ormai quasi 2020. “Come si fabbrica informazione al servizio dei governi” è il sottotitolo. Che sa di denuncia. Ma in realtà lo è solo in parte. La lettura di questo saggio contribuisce a spiegare perché Matteo Salvini si sia spinto così oltre per ...

Mentana a SALVINI e Di Maio 'Basta negare il clima razzista nascondendo la testa sotto la sabbia' : 'L'opposizione è imbambolata, ma l'informazione no. Gli episodi di razzismo si accumulano. Non potete negare'. È un'esortazione dai toni duri quella che Enrico Mentana, direttore del TgLa7, rivolge ...

Spiagge sicure - SALVINI : 2 milioni ai Comuni - basta con gli abusivi : Il governo ha destinato ai Comuni 2 milioni di euro per garantire la sicurezza delle Spiagge. Lo Comunica su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Finalmente Spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi. A differenza del passato, ai Comuni le risorse necessarie per i controlli: 2 milioni e mezzo di euro per 54 località. Dalle parole ai fatti", scrive il ministro.

L'ennesimo appello di Saviano contro SALVINI e il governo : "Basta con le menzogne" : Un appello al giorno leva Salvini di torno, penserà Roberto Saviano. Che anche oggi ha lanciato l"ennesimo grido contro il ministro dell"Interno e il governo Conte, vergandolo sulle colonne di Repubblica.L"autore di Gomorra tira in ballo tutti o quasi, chiedendo loro di fare qualcosa: "Dove siete? Perché vi nascondete? Amici cari, scrittori, giornalisti, cantanti, blogger, intellettuali, filosofi, drammaturghi, attori, sceneggiatori, produttori, ...

Barbara Palombelli - la lezione a Lilli Gruber : 'Basta spocchia - SALVINI e i grillini...'. La farà nera in tv : L'obiettivo della Palombelli, spiega lei al Messaggero , sarà 'spingere la gente a far pace con la politica. Spiegando come stanno le cose: non è vero che la situazione è così drammatica come è stato ...

Martina a SALVINI : ora basta con le crociate d'odio : Roma, 17 lug., askanews, - 'Dal Mediterraneo ancora immagini terribili. Altro che bugie, ancora morti. Donne e bambini. Criminalizzare le Ong è errore imperdonabile. Ministro #Salvini ora basta ...

Martina : basta crociate odio di SALVINI : 17.45 "Dal Mediterraneo ancora immagini terribili. Altro che bugie, ancora morti, donne e bambini. Criminalizzare le Ong è errore imperdonabile", scrive su Twitter il segretario Pd Martina. "Ministro#Salvini ora basta crociate d'odio#OpenArms#restiamoumani", prosegue Martina.

Mogol sta con SALVINI e il governo Conte : "Basta inutili pregiudizi" : A Mogol, al secolo Giulio Rapetti, il governo Conte piace. E lo sostiene, difendendolo dalle critiche. Il re dei parolieri musicali (di Battisti e molti altri), si sa, è una voce fuori dal coro degli artisti italiani, spesso allineati alla sinistra. Lui non si è mai nascosto e anche in questa occasione, un"intervista al quotidiano La Verità, ha detto la sua fuori dai denti.L"81enne milenese, infatti, si dice sostenitore del premier Giuseppe ...