Ciclismo | il Team Sky blinda Thomas e pensa a Filippo Ganna | l’italiano non rinnova con

Ciclismo - cinque nuovi corridori per il Team Bahrain : arriva anche Damiano Caruso : Il Team Bahrain Merida è la squadra più attiva in questa fase del ciclomercato, con gia' cinque nuovi corridori ingaggiati per il 2019. La squadra capitanata da Vincenzo Nibali [VIDEO]ha pianificato un’opera di rafforzamento in tutti i settori, ma partendo dall’esigenza di dare al suo leader un gruppo più forte per le grandi corse a tappe. In quest’ottica è essenziale l’arrivo di Damiano Caruso. Il corridore siciliano aveva gia' corso con Nibali ...

Ciclismo – Doppio colpo di mercato per la Bahrain Merida : due tedeschi nel team dello Squalo : Due nuovi acquisti per la Bahrain Merida: il team di Vincenzo Nibali ingaggia due corridori tedeschi per le prossime due stagioni Mentre Vincenzo Nibali recupera dal suo infortunio procuratosi durante il Tour de France 2018, che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, il suo team, la Bahrain Merida, lavora per rafforzare la squadra. Ufficializzato oggi un Doppio colpo di mercato: la squadra di Nibali ha infatti ingaggiato ...

Ciclismo – Froome papà per la seconda volta - è nata la secondogenita del corridore del Team Sky : Chris Froome è diventato padre per la seconda volta, il ciclista del Team Sky dopo la fine del Tour de France ha ricevuto la gioia di veder nascere la sua secondogenita “Diamo il benvenuto alla mia piccola Katie venuta al mondo ieri”. Con questa didascalia e con una foto che lo vede abbracciare la sua seconda figlia, Chris Froome annuncia la nascita della secondogenita. Dopo Kellan, Michelle Cound (moglie del corridore) ha dato ...

Ciclismo : il Team Sky ferma Gianni Moscon in attesa della decisione dell’UCI : Purtroppo non si è conclusa con la vittoria di Geraint Thomas, in trionfo a Parigi, la polemica che ha coinvolto Gianni Moscon al Tour de France 2018. Il corridore trentino, che era stato escluso dalla giuria della Grande Boucle dalla corsa a causa di un gesto rivolto verso il transalpino Elie Gesbert (c’erano state delle provocazioni e dal video si era vista una sbracciata dell’azzurro), aveva annunciato le scuse ufficiali subito ...

Ciclismo - l’Uci progetta nuove regole per stoppare il dominio del Team Sky : Anche il Tour de France che si è concluso domenica scorsa ha riproposto il tema che si ripete da anni nel mondo del Ciclismo. Il netto dominio del Team Sky [VIDEO] ha portato ad una corsa molto più bloccata e meno sorprendente rispetto a quanto visto al Giro d’Italia, dove la situazione di classifica si è mossa quasi ogni giorno tra attacchi, fughe e crisi. Questa situazione non è piaciuta al presidente dell’Uci, il francese David Lappartient. ...

Il Team Sky e la scienza perfetta del Ciclismo : Quando nell'autunno del 2008 Dave Brailsford, allora dirigente della Federazione ciclistica britannica, si recò alla British Sky Broadcasting aveva un solo progetto in testa, diverse idee e pochi soldi in tasca per metterle in pratica. Ci vollero diversi mesi per firmare l'accordo di sponsorizzazion

Ciclismo – Europei MTB : si parte con il Team Relay - i convocati : I ciclisti della Team Relay pronti a disputare gli Europei di MTB Luca Braidot, Marika Tovo, Filippo Fontana, Chiara Teocchi e Jury Zanotti: sono loro, in quest’oridine, i cinque alfieri azzurri scelti dal CT Mirko Celestino, a rappresentare la squadra nazionale italiana nella prova a staffetta per nazioni (XCR – Team Relay), in programma oggi 26 luglio a Graz, per la rassegna europea 2018. Ieri mattina tutta la squadra, ...

Il Tour de France - Froome - il Team Sky - i tifosi e il caos : che sta succedendo davvero al Ciclismo? : Tour de France, il caso Sky e il clima ostile a Froome: è la Grand Boucle della tensione, ma sicuramente non è colpa della gente Che sta succedendo al mondo del ciclismo? Il caos del Tour de France 2018 è emblematico delle tensioni che accompagnano il momento storico di questo sport così nobile ed eroico: fumogeni, lacrimogeni, incidenti, spinte, lanci di pipì sui corridori, “buuu” che neanche una curva degli stadi ...

Ciclismo - Team Sky : ‘Il Tour chiami solo le squadre francesi’ : Il giorno di riposo del Tour de France è stato occupato soprattutto dalle polemiche per questioni non puramente agonistiche. Al centro di tutto è sempre il Team Sky, sia per la vicenda dell’espulsione dalla corsa di Gianni Moscon, [VIDEO] che per il clima a dir poco ostile che la squadra di Froome ha trovato sulle strade francesi. Nella tradizionale conferenza stampa tenuta nel giorno di riposo il General manager dello squadrone britannico Dave ...

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel Ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Ciclismo – Adesso è ufficiale - la Bahrain Merida ‘beffa’ il team Sky : ingaggiato Williams : La Bahrain Merida ‘ruba’ Stephen Williams al team Sky: il giovanissimo gallese alla corte di Vincenzo Nibali dal prossimo anno Colpo di mercato della Bahrain Merida: mentre la squadra è impegnata al Tour of Austria e al Tour de France, negli uffici si lavora sodo per impreziosire il team. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata proprio negli ultimi minuti: la Bahrain Merida ha ingaggiato Stephen Williams, che ...

Ciclismo – Giro Rosa : Be Charge nuovo sponsor del team BePink : Be Charge tira la volata con il team BePink al Giro Rosa. Il Gruppo, specializzato nel settore delle infrastrutture per la mobilità elettrica, diventa sponsor della squadra di Ciclismo femminile Al Giro Rosa, in corso di svolgimento lungo alcuni dei più suggestivi tracciati italiani e tra le più prestigiose gare del calendario World Tour femminile, BePink ha al proprio fianco un nuovo sponsor: Be Charge. Be Charge, società del gruppo ...