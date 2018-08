Protezione Civile | Firmato accordo quadro tra Agenzia Regionale e Anci

Campidoglio : Distribuzione gratuita di acqua da parte della Protezione Civile : Roma – In considerazione dell’ondata di calore prevista per oggi, mercoledì 8 agosto, la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la Distribuzione gratuita di circa 13.000 bottigliette di acqua, con particolare riguardo alle fasce di popolazione più a rischio come bambini, anziani e persone affette da patologie. I volontari della Protezione Civile, insieme ai giovani del Servizio Civile, saranno presenti con due gazebo nei pressi ...

Incendi - la Protezione Civile : 123 richieste di intervento della flotta dello Stato : Dal 15 giugno, data di inizio della campagna estiva anti-Incendi boschivi, ad oggi sono state 123 le richieste trasmesse dalle regioni al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile per chiedere l’intervento dei mezzi della flotta aerea dello Stato a supporto delle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli antIncendio locali. Agli interventi sul territorio nazionale si aggiunge poi l’attività ...

Caldo Roma : gazebo della Protezione Civile con acqua in centro : Il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto per la giornata di oggi, in cui è prevista un’ondata di calore di livello 3, la presenza di due gazebo con distribuzione gratuita di acqua al centro di Roma. Uno in piazzale del Colosseo (Arco di Costantino) e l’altro in via dei Fori Imperiali nelle fasce orarie piu’ critiche: dalle 11 alle 16. Sul posto personale della Protezione Civile di Roma e giovani ...

Allerta meteo della Protezione Civile : ancora maltempo a Nord – Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Continuano gli effetti provocati dalle correnti di aria fresca provenienti dalla Francia con fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse ...

Allerta meteo della Protezione Civile - ancora maltempo sull’Italia : piogge e temporali su 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo. – Correnti di aria moderatamente più fresca determineranno fenomeni di diffusa instabilità su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

Bologna. Incidente in autostrada - gazebo informativo di Protezione Civile e Polizia Municipale in via Panigale 5 : La Protezione civile e la Polizia Municipale del Comune di Bologna hanno allestito un gazebo informativo. Si trova in via

Grecia - dopo gli incendi si dimette ministro della Protezione civile : Si sapeva che gli incendi in Grecia non avrebbero avuto solo disastrose conseguenze sulla popolazione, ma anche degli effetti sul governo di Alexis Tsipras. E così cadono le prime teste. La prima è quella del ministro per la Protezione civile, Nikos Toskas. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro il quale ha accettato le dimissioni. Subito dopo gli incendi, Toskas aveva già offerto al premier le proprie dimissioni, ma Tsipras aveva negato, ...

Il ministro greco per la Protezione Civile si dimette per la gestione degli incendi che hanno messo in ginocchio il Paese : Ha rassegnato le dimissioni Nikos Toskas, ministro aggiunto per l'ordine pubblico e la Protezione civile. La decisione è sopraggiunta in seguito alle numerose critiche ricevute per la gestione dell'incendio che a fine luglio, ad est della capitale Atene, ha causato ben 88 morti e centinaia di sfollati.Il premier Alexis Tsipras ha fatto sapere in una nota di aver accettato la decisione di Toskas. Il suo incarico è stato ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per i forti temporali del weekend al Centro/Sud : MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Aria moderatamente più fresca proveniente dall’Europa orientale raggiungerà le aree più a sud dell’Italia favorendo, nella giornata di domani, condizioni di instabilità più diffuse, con rovesci o temporali sparsi, prevalentemente concentrati durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per i forti temporali in arrivo al Centro/Sud : mappe e bollettini : Allerta Meteo – Un sistema di correnti d’aria più fredda proveniente dall’Europa orientale, favorirà, nella giornata di domani, una instabilità più diffusa sul nostro Paese, con rovesci o temporali sparsi, prevalentemente concentrati durante le ore pomeridiane e serali, su gran parte delle regioni Centro meridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Caldo - picco a Roma : la Protezione Civile in campo con bottigliette d’acqua : “In occasione dell’ondata di calore prevista per domani 2 agosto 2018 (livello di rischio 3), nelle ore di maggior Caldo il dipartimento di Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale ha predisposto due punti di distribuzione di acqua in bottigliette, nella fascia oraria dalle 11 alle 16”. Lo comunica il Campidoglio. “I punti di distribuzione sono stati localizzati in due aree: in prossimita’ dell’Arco di ...

Protezione Civile : prima riunione della Commissione Speciale dopo la riconferma di Borrelli : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha partecipato oggi all’incontro della Commissione Speciale di Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presieduto dal Coordinatore della Commissione Speciale, Tiziano Mellarini. L’incontro, a cui hanno partecipato gli Assessori regionali di Protezione Civile e i rappresentanti istituzionali di tutte le regioni e province autonome, è il primo dopo la ...

Treno guasto sotto il sole - la Protezione Civile assiste i viaggiatori : Pisa, 31 luglio 2018 - Un Treno Intercity diretto a nord che percorreva la linea Tirrenica si è fermato per un guasto intorno alle 14.30 di oggi a pochi chilometri di distanza dalla stazione di Pisa , ...