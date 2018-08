Madonna si reinventa ancora | a 60 anni fa la mamma in Europa

vanityfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Quando seie compi 60non puoi fare altro cherti. Per l’ennesima volta.Louise Veronica Ciccone, una carriera e una vita che parlano da sole, non ha più nulla da dimostrare. Ma, forse per questo, non ha perso la voglia di farlo. Così nell’anno del compleanno tondo – zitta, zitta – ha fatto i bagagli e ha lasciato l’America. Destinazione, Portogallo. Un unico obiettivo: essere madre nel miglior modo possibile. La Material Girl ha portato con lei quattro dei suoi sei figli: David Banda e Mercy James, 12, e le gemelle Stella e Esther, 5, tutti adottati negliin Malawi (gli altri due sono Lourdes, 21, avuta da Carlos Leon, e Rocco, 17, nato dall’amore col regista Guy Ritchie). Perché voleva che i bambini, cresciuti a New York, entrassero in contatto con culture diverse e perché David vuol diventare calciatore ...